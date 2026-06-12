GP di Catalogna, libere 2: Norris il più veloce, Leclerc terzo, Antonelli quinto

A riposo nel primo turno libero, in quanto ha lasciato la sua McLaren-Mercedes al rookie Leonardo Fornaroli, il campione del mondo Lando Norris è stato il più veloce nella seconda sessione. L'inglese è sembrato raggiungere il tempo di 1'15"426 con una certa facilità, buona notizia per la McLaren che ultimamente non sta attraversando un periodo felice. A Montmelò, è stata portata una nuova paratia dell'ala anteriore per migliorare il flusso aerodinamico.

A confermare la buona giornata McLaren, è stato anche il terzo tempo siglato da Oscar Piastri, 1'15"483 a soli 57 centesimi dal compagno. In mezzo alle due MCL40 si è inserita la Mercedes di George Russell. Leader del turno precedente, l'inglese ha concluso a 9 millesimi da Norris per una tripletta della power unit Mercedes. Il team di Toto Wolff ha effettuato una piccola modifica alle ali posteriori aggiungendovi piccole alette per una migliore efficienza aerodinamica.

Poteva essere un poker per il costruttore tedesco, ma Charles Leclerc si è preso il quarto posto scalzando Andrea Kimi Antonelli, quinto e piuttosto lontano da Norris, 0"589. Leclerc invece, ha rimediato un distacco di 0"373. Più lontano Lewis Hamilton. Quando ha messo le gomme soft, improvvisamente la sua SF-26 toccava l'asfalto.

Il team italiano ha introdotto un nuovo set di aggiornamenti. La novità principale è l'attesa evoluzione dell'ala anteriore con il musetto che presenta una forma rivista. Sono stati inoltre ottimizzate le ali per migliorare la distribuzione del carico aerodinamico e l'integrazione dell'attuatore per la modalità rettilinea nell'anteriore. Novità nel fondo mentre è diversa la forma delle pance laterali.

Ancora in affanno la Red Bull-Ford con Max Verstappen sesto a poco meno di un secondo dalla McLaren e addirittura insidiato dal team junior, la Racing Bulls-Ford con il rookie Arvid Lindblad ottimo settimo. E' andata male al suo compagno Liam Lawson costretto a fermarsi dopo soli 8 giri per un problema (le marce non entravano).

Gabriel Bortoleto dopo un primo turno con tanti errori, è buon ottavo con l'Audi. Strana sessione per Sergio Perez, piuttosto distratto tanto da prendersi una bandiera bianco-nera di avvertimento, desolazione totale in casa Aston Martin-Honda con Fernando Alonso e Lance Stroll a 4" dalla vetta. Non ci sono aggiornamenti sulla vettura, non ci sono miglioramenti.

Venerdì 12 giugno 2026, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"426 - 29 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'15"435 - 27

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"483 - 22

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"799 - 28

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"015 - 31

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'16"321 - 33

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'16"411 - 29

8 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'16"611 - 27

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"631 - 28

10 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'16"674 - 30

11 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'16"934 - 31

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'16"945 - 31

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'16"967 - 8

14 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"020 - 29

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'17"051 - 30

16 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'17"260 - 29

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'17"538 - 29

18 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'18"225 - 6

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"790 - 29

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'19"261 - 34

21 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'19"286 - 21

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'19"459 - 20