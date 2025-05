GP di Spagna, libere 3: McLaren e Piastri implacabili, Leclerc terzo, ma a ben 7 decimi dall'australiano, Antonelli settimo

Asfalto caldo, molto caldo, 47° e gomme soft che possono sopportare un solo giro. La simulazione della qualifica, come da tradizione nel turno libero numero tre del weekend di Montmelò, ha premiato una volta di più la McLaren, perfetta nel bilanciamento. Oscar Piastri si è guadagnato la prima posizione con un gran bel giro chiuso in 1'12"387, quattro decimi meglio rispetto al crono dell secondo turno di venerdì. Il team di Zak Brown ha piazzato in seconda piazza Lando Norris, ma a 0"526 dal compagno per via di un errore. Ma il potenziale c'è.



Disarmante il distacco rimediato dagli avversari. Charles Leclerc, terzo con la Ferrari, si ritrova a 743 millesimi. Un divario enorme che ci si augura possa diminuire in qualifica. Lewis Hamilton, nono, ha dovuto abbandonare il suo giro finale per un problema al cambio. Non proprio quello che ci si aspettava.



La Mercedes rimane aggrappata alle prime posizioni con George Russell, quarto a 9 millesimi da Leclerc, ma anche lui ovviamente deve scontare il grande distacco da Piastri, di 752 millesimi. In fila c'è la Red Bull-Honda, quinta con Max Verstappen, che ha dovuto leggere sui monitor di ritrovarsi a 988 millesimi dalla McLaren dell'australiano. Va detto che nel suo giro si è trovato una Alpine che lo ha portato fuori dalla linea ideale. Attenzione a dare la Red Bull sconfitta...



Chi continua a stupire è la Racing Bulls-Honda, brillante sesta con il rookie Isack Hadjar il quale precede di poco l'altro debuttante di lusso, Andrea Kimi Antonelli, settimo e a tre decimi da Russell. Rimane in top 10 Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes mentre l'altra Racing Bulls è decima con Liam Lawson. Sembra interessante la crescita della Sauber-Ferrari, ai margini della top 10 con Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Un problema ha fermato Alexander Albon. Franco Colapinto ha finalmente lasciato l'ultima posizione avvicinando Pierre Gasly in casa Alpine.

Sabato 31 maggio 2025, qualifica

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"387 - 14 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"913 - 18

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"130 - 17

4 - George Russell (Mercedes) - 1'13"139 - 18

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"375 - 14

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'13"382 - 17

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"405 - 12

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"414 - 17

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'13"527 - 17

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'13"637 - 18

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'13"722 - 19

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'13"733 - 18

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'13"758 - 16

14 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'13"892 - 13

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"904 - 20

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"954 - 20

17 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'14"085 - 23

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'14"138 - 14

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"289 - 5

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'14"460 - 12