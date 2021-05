GP Spagna, libere 3: Verstappen sorprende la Mercedes, Ferrari terza e quarta

Colpo "gobbo" della Red Bull-Honda e di Max Verstappen nei confronti della Mercedes nel terzo turno del GP di Spagna. L'olandese ha iniziato la sessione con gomme medie e quando ha montato le soft è balzato in cima alla classifica con il tempo super di 1'17"835, lasciando a 235 millesimi Lewis Hamilton, che fino a quel momento occupava con sicurezza la prima posizione. E' invece mancato Valtteri Bottas, soltanto quinto a quasi sei decimi da Verstappen. Ma la bella sorpresa è arrivata dalla Ferrari, con Charles Leclerc terzo in 1'18"308 e Carlos Sainz quarto con 1'18"410. Tempi di assoluto rilievo per il team italiano, anche se il divario dalla Red Bull è piuttosto importante, mezzo secondo.

Non lontana la McLaren-Mercedes, sesta con Lando Norris, autore di una passeggiata nella ghiaia alla curva 10, e ottava con Daniel Ricciardo che pare aver imboccato la giusta via. Tra le due McLaren, il sempre veloce Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda. Notevole il nono tempo di Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo-Ferrari, soltanto decimo Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda. Le Alpine-Renault, brillante nella seconda sessione di venerdì, non appaiono in top 10. Fernando Alonso è 11esimo, Esteban Ocon 13esimo. Anche l'Aston Martin-Mercedes ha deluso le attese in questo turno.

Sabato 8 maggio 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"835 - 11 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"070 - 14

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"308 - 17

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"410 - 18

5 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'18"423 - 15

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"494 - 14

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"535 - 17

8 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'18"582 - 21

9 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"597 - 18

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"606 - 16

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'18"662 - 18

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"673 - 21

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"700 - 15

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"877 - 18

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'19"005 - 17

16 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"214 - 19

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"363 - 18

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'19"392 - 16

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'19"999 - 17

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'20"237 - 15