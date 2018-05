Gp Spagna, Mercedes sempre davanti: seconde libere a Hamilton. 4° tempo per Vettel

BARCELLONA - Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del gran premio di Spagna che si correrà domenica sul circuito di Montmelò. Il pilota della Mercedes ha girato in 1’18’259. Alle sue spalle le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, sesto per quella di Kimi Raikkonen che è stato costretto a terminare prima del tempo le prove per un problema alla power unit. Bottas, che era stato il più veloce nelle prove della mattina, ha chiuso la seconda sessione con il quinto tempo.