Gp Spagna, Sainz: «Al lavoro per una Ferrari competitiva. Non ho certezze sul mio futuro ma prenderò una decisione presto»

«Abbiamo fatto le nostre analisi sul gp del Canada. A Montreal per noi è stata dura». Così Carlos Sainz nella conferenza stampa dei piloti che precede il Gp di Spagna». Quello di Montreal "è stato un weekend anomalo anche per gli errori - ha aggiunto il ferrarista - Ci sono stati problemi sia con le gomme che nell'assetto. Ma qui siamo su un circuito che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto ed essere competitivi». Sainz ha accennato anche al 2025, quando lascerà la Ferrari: «Non voglio più attendere. Una decisione verrà preso presto, questo pensiero si prende dello spazio nella mia testa già da mesi. Ho bisogno di un paio di giorni a casa per mettermi seduto e prendere una decisione. E' quello che farò nelle prossime settimane».

«Speriamo che quello che portiamo qui sia un aumento di carico che ci aiuti ad essere più veloci. Uno step aerodinamico, ma si tratta di piccole cose, non ci sono più le bacchete magice in Formula 1». A Barcellona Carlos Sainz ha parlato degli aggiornamenti che la Ferrari ha portato per il Gp di Spagna. «Però ogni piccolo aiuto può essere utile - ha aggiunto - ora che anche la Mercedes si è unita alla battaglia per le prime posizioni». Il ferrarista si aspetta «una griglia di partenza molto compatta, con i primi all'interno di uno e due decimi quindi non si può sbagliare nulla. Una volta si diceva 'se hai una buona macchina a Barcellona vuol dire che ce l'hai su altre piste' come Silverstone o Spa».

«Sul mio futuro la decisione arriverà presto, non voglio più attendere». Lo dice Carlos Sainz, alla sua ultima stagione in Ferrari. «E' il momento di prenderla e spero che presto se ne possa parlare, ma ancora non ho certezze. Ne parlo con il mio staff e ho bisogno ancora di qualche giorno e dopo il Canada non ho avuto tempo di riflettere».