Gp Spagna, Sainz: «Podio? voglio la prima vittoria in Ferrari». Hamilton: »Facciamo il massimo, vedremo se ci sono miglioramenti»

BARCELLONA - «Sarebbe bello salire sul podio qui, ma io voglio di più e cercherò di lottare per la prima vittoria. Spero che gli aggiornamenti ci riportino davanti alla Red Bull». Sul circuito di casa Carlos Sainz ha espresso in conferenza stampa il desiderio di cogliere al Montmelò il primo successo con la Ferrari. Il pilota spagnolo ha parlato anche dell’ «accoglienza fantastica» ricevuta dagli appassionati della F1: «Mi aspetto 100mila spettatori per domenica, c’è un’atmosfera incredibile in città. Ho ricevuto tanta positività che mi motiva ulteriormente». «Prospettive? Non so. Ogni volta spero siano buone e come team stiamo facendo il massimo e sono fiero della squadra - ha detto Lewis Hamilton, riferendosi alle difficoltà che fin qui hanno rallentato la Mercedes - La macchina era diversa dai test (di febbraio, ndr) e sarà utile per una comparazione. Anche allora c’era il saltellamento e sarà interessante vedere i miglioramenti».