Gp Spagna, vince la Ducati di Alex Marquez davanti all'Aprilia di Bezzecchi. Terzo posto per Di Giannantonio

La Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez gestisce bene e vince dominando il Gp della Spagna di MotoGp sul circuito di casa a Jerez. Seconda vittoria di fila nella gara lunga di Jerez dopo quella 2025 per lo spagnolo che si impone davanti a Marco Bezzecchi che può comunque accontentarsi di un secondo posto prezioso in ottica Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri, dopo essere partito in pole e aver vinto la Sprint di ieri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio.

Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Settimo Zarco e ottavo Bastianini con Aldeguer e Acosta a chiudere la top ten. Giornata da dimenticare, invece, per il team Ducati ufficiale, dopo il dominio nella Sprint, con Marc Marquez caduto a inizio Gp quando era 2° dietro al fratello e Pecco Bagnaia ritirato per un problema tecnico. Due italiani quindi sul podio con Aprilia e Ducati e con Bezzecchi che allunga in classifica, si porta a 101 punti, a +11 su Martin e +30 su Di Giannantonio, con Marc Marquez che resta quinto con 57 punti. La MotoGp torna a Le Mans dall'8 al 10 maggio.