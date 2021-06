GP della Stiria, libere 2: Verstappen respinge Hamilton, Ricciardo balza secondo, Ferrari arranca

C'è sempre Max Verstappen in cima alla classifica. Nel secondo turno libero del Gran Premio della Stiria sul circuito di Spielberg, l'olandese della Red Bull-Honda, che presenta alcune novità al diffusore, appare senza freni segnando nuovamente il miglior crono, in 1'05"412, e tenendo anche un passo gara con le gomme medie che preoccupa la Mercedes. Lewis Hamilton ha raggiunto i riferimenti di Verstappen (anche migliorati per la precisione), ma il suo tempo gli è stato cancellato per track limits alla curva 10, l'ultima, fatale per molti. Hamilton è così risultato quarto, ma l'importante è che sia sul passo, con gomme soft, del leader del campionato. I compagni di squadra dei due protagonisti di questo mondiale sono mancati. Sergio Perez è nono a 677 millesimi e in difficoltà con il set-up che dovrà essere migliorato per domani mentre Valtteri Bottas è 12esimo a 839 millesimi. Il finlandese si è reso protagonista di un inedito errore: ripartito a tutta velocità dopo il cambio gomme in corsia box, con le hard è riuscito a girarsi subito in pit-lane evitando per poco i meccanici della McLaren. Furioso il muretto box del team di Zak Brown che via radio ha immediatamente avvertito la FIA della pericolosità della manovra di Bottas, a rischio multa.

Tra Verstappen e Hamilton si sono inseriti Daniel Ricciardo con la McLaren-Mercedes ed Esteban Ocon con l'Alpine-Renault. Per l'australiano una ulteriore buona dose di fiducia dopo la bella prestazione a Le Castellet. Lando Norris invece, continua a litigare con i track limits ed è settimo, Fernando Alonso è buon quinto e vicino al compagno Ocon. Bene in top 10 le due Aston Martin-Mercedes che stanno rivoluzionando il settore tecnico in vista del 2022. Sebastian Vettel è sesto, Lance Stroll ottavo. Ancora una buona prestazione per Antonio Giovinazzi, decimo con l'Alfa Romeo-Ferrari. La prestazione del pilota italiano ha evidenziato i problemi della Ferrari: Carlos Sainz è 11esimo, ancora un testacoda per lui, Charles Leclerc è 13esimo. Stamane il monegasco aveva provato un fondo vettura inedito, che non è stato impiegato nel pomeriggio e non lo sarà domani, in vista di Silverstone.

Venerdì 25 giugno 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Renault) - 1'05"412 - 37

2 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'05"748 - 35

3 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"790 - 35

4 - Lewis Hamlton (Mercedes) - 1'05"796 - 35

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'05"827 - 39

6 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"934 - 38

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'05"994 - 39

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"079 - 36

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'06"089 - 36

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"145 - 37

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'06"147 - 39

12 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'06"251 - 32

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'06"270 - 39

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"297 - 41

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"451 - 39

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'06"628 - 39

17 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'06"886 - 29

18 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'07"404 - 30

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'07"669 - 32

20 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - no time - 0