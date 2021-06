GP della Stiria, libere 3: Hamilton batte un colpo e si porta in testa davanti a Verstappen

Terzo nel primo turno, quarto nella seconda sessione, Lewis Hamilton appariva in difficoltà con la sua Mercedes dopo la giornata di prove libere di venerdì. Ma nel terzo turno, come sempre succoso antipasto della qualifica, gli equilibri si sono ribaltati. Hamilton ha aspettato i minuti finali per battere il pugno sul tavolo ed estrarre dal taschino delle sue sempre più orribili camicie colorate, il primo tempo in 1'04"369. Max Verstappen non l'ha presa bene dopo aver dominato nei turni di venerdì e quei 204 millesimi rimediati da Hamilton (1'04"573 il tempo dell'olandese) dovrà cercarli da qualche parte nella battaglia che vivremo nella qualifica.

Ma sono sempre loro i dominatori di questa F1, Hamilton e Verstappen, Mercedes e Red Bull-Honda. I loro compagni di squadra non sono lontanissimi, con Valtteri Bottas terzo in 1'04"832 e Sergio Perez quarto in 1'05"026. Avranno le carte per tentare di migliorarsi ulteriormente ed ambire alla prima fila? La sorpresa del turno è arrivata dal rookie Yuki Tsunoda, che ha realizzato un notevole quinto tempo con l'Alpha Tauri-Honda avendo la meglio su Pierre Gasly, sesto. Il francese, ricordiamo, ieri non ha girato nel secondo turno per un problema verificatosi alla sua power unit.

Charles Leclerc con la Ferrari è settimo a quasi un secondo da Hamilton, tanta roba considerando la brevità della pista. Carlos Sainz è ancora più indietro, 13esimo a 1"3. Ci sarà battaglia per l'ingresso in Q3: l'Alpine-Renault ha piazzato Fernando Alonso in ottava piazza, ma stranamente Esteban Ocon appare in difficoltà ed ha chiuso il turno in 12esima posizione. Dentro la top 10 le due Aston Martin-Mercedes, Lance Stroll nono e Sebastian Vettel decimo. A un soffio, Antonio Giovinazzi, fin dal primo turno di ieri sempre velocissimo con l'Alfa Romeo-Ferrari. Stranamente indietro le due McLaren-Mercedes con Lando Norris che ha proseguito a eccedere con i track limits.

Sabato 26 giugno 2021, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"369 - 19 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"573 - 16

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'04"832 - 25

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'05"026 - 21

5 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"150 - 23

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"298 - 22

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"340 - 21

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'05"400 - 24

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"445 - 18

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"492 - 20

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"556 - 24

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"676 - 22

13 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'05"698 - 22

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'05"863 - 23

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"942 - 25

16 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'05"992 - 24

17 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'06"116 - 20

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'06"119 - 22

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'06"654 - 19

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'06"692 - 22