GP Stiria: reazione di Verstappen e della Red Bull-Honda, al comando nel 2° turno libero

Bella reazione della Red Bull-Honda e di Max Verstappen nel secondo turno di prove libere del GP della Stiria. L'olandese si è preso il miglior tempo in 1'03"660, a sette decimi dalla pole di Valtteri Bottas della scorsa settimana (1'02"939). Non male proprio per essere al venerdì. Verstappen ha preceduto di un soffio proprio il finlandese della Mercedes, 43 millesimi. Bottas ha chiuso in 1'03"703 avendo la meglio su Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes, a lungo leader della sessione.

Le previsioni meteo per sabato lasciano pensare che la qualifica possa essere condizionata dalla pioggia. E si sta valutando se sarà necessario cancellarla o spostarla a domenica mattina, in caso di temporale. Per stare dalla parte del sicuro, molte squadre hanno tentato il tempo già oggi perché questa sessione potrebbe essere considerata valida per lo schieramento di partenza. Per questo motivo, a parte Ferrari e Mercedes, otto squadre hanno utilizzato un treno di gomme soft in più. Anzi, Sebastian Vettel ha segnato il tempo con le medie ed è solo sedicesimo: il tedesco quando ha provato il giro con le soft, si è visto cancellare il tempo per avere superato i track limits alla curva 8-9, ma era in linea con la prestazione di Charles Leclerc, nono a 1"046 da Verstappen. Solito pesante distacco.

Tornando all'ordine di classifica, al quarto posto l'altra Racing Point-Mercedes di Lance Stroll, che ha combattuto a lungo con i track limits, poi la McLaren-Renault di Carlos Sainz. Soltanto sesto Lewis Hamilton, non contento dell'assetto della sua Mercedes. Un po' nervoso i'inglese, che forse non ha ancora digerito la sconfitta della scorsa settimana subìta dal compagno di squadra oltre alla penalità in gara che lo ha tenuto giù dal podio. Malino anche Alexander Albon con la seconda Red Bull-Honda, protagonista di un testacoda e lontano dal compagno Verstappen. Ottavo Lando Norris, che dopo il primo turno di prove libere, è stato penalizzato per avere superato Pierre Gasly mentre era esposta la bandiera gialla per la vettura di Nicholas Latifi ferma. Una svista quella del pilota inglese che gli costerà tre posizioni sullo schieramento di partenza. Decimo Esteban Ocon con la Renault, male invece Daniel Ricciardo finito contro le protezioni ad alta velocità nella penultima curva. La RS20 è rimasta molto danneggiata mentre l'australiano zoppicava un po', ma niente di grave.



Venerdì 10 luglio 2020, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'03"660 - 27 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'03"703 - 36

3 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'03"877 - 43

4 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'04"241 - 43

5 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'04"333 - 45

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"348 - 27

7 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'04"437 - 29

8 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'04"541 - 31

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'04"706 - 35

10 - Esteban Ocon (Renault) - 1'04"746 - 32

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'04"757 - 37

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'05"050 - 34

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"152 - 23

14 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"365 - 36

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'05"588 - 34

16 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'05"613 - 40

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'05"655 - 49

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"790 - 36

19 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'06"096 - 38

20 - Daniel Ricciardo (Renault) - no time - 2