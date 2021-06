GP della Stirila, libere 1: Verstappen subito davanti a tutti spaventa Hamilton, terzo. Ferrari, inizio in salita

Dalla Francia in Austria il passo è breve. Il mondo della F1 si è trasferito nella placida Stiria e vi rimarrà per 10 giorni come già accaduto lo scorso anno. Questo fine settimana si svolge il Gran Premio della Stiria, fra sette giorni inizierà il weekend del GP di Austria. La F1 è approdata a casa Red Bull, in queste zone sono nati Dieter Mateschtiz ed Helmut Marko, il quartier generale è a Salisburgo e da queste parti tutto ciò che è sport (e non solo) porta il nome delle lattine create tanti anni fa dall'imprenditore austriaco. Il primo turno libero ha visto ergersi a protagonisti assoluti i team di casa, Red Bull e Alpha Tauri. Max Verstappen ha dettato con decisione il ritmo segnando il tempo di 1'05"910 con la RB16B-Honda mentre secondo, non senza sorpresa, si è piazzato Pierre Gasly con la AT02-Honda e il tempo di 1'06"166. Il francese ha anche trovato il tempo per litigare con Carlos Sainz che lo ha ostacolato in curva 1. Dopo essersi svagati tra sfide sul lago e con mezzi fuoristrada, i quattro piloti Red Bull e Alpha Tauri non si sono risparmiati, con Yuki Tsunoda bravo a realizzare il quinto crono mentre Sergio Perez ha chiuso solo 13esimo dopo un testacoda alla curva 4.

La Mercedes ancora intontita dalla sberla presa a Le Castellet, ha risposto con il terzo tempo di Lewis Hamilton, 1'06"322, e il quarto di Valtteri Bottas, 1'06"386. Ci si attende una pronta reazione da parte del team diretto da Toto Wolff, ma non sarà facile su questo tracciato mettersi dietro la Red Bull-Honda. Detto della simpatica intrusione dei piloti Alpha Tauri in top 5, Fernando Alonso ha portato l'Alpine-Renault in sesta posizione precedendo di pochi millesimi il compagno di squadra Esteban Ocon. Bene anche l'Aston Martin-Mercedes, ottava con Lance Stroll, e soprattutto l'Alfa Romeo-Ferrari, ottima nona con Antonio Giovinazzi, il quale ha vissuto un momento di imbarazzo con Bottas che lo ha chiuso senza un perché sul rettifilo che segue la curva 1. Inizio di weekend in salita per la Ferrari: Charles Leclerc è decimo a ben 719 millesimi da Verstappen, a un millesimo dal monegasco troviamo Sainz (per lui una giravolta). Sette decimi su un circuito di 1'05" è tanta roba... Inizio in sordina per la McLaren, con Lando Norris che si è visto togliere diverse volte il proprio tempo per track limits. Sull'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è salito Robert Kubica, che si è subito girato, ma è riuscito a proseguire.

Venerdì 25 giugno 2021, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'05"910 - 34 giri

2 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"166 - 32

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'06"332 - 32

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'06"386 - 34

5 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"397 - 36

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'06"519 - 35

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'06"551 - 35

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"584 - 33

9 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'06"614 - 29

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'06"629 - 36

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'06"630 - 33

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'06"669 - 38

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'06"696 - 33

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"708 - 32

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'06"848 - 31

16 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'06"861 - 35

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'07"181 - 31

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'07"473 - 30

19 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'07"823 - 30

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'08"081 - 31