Gp Thailandia, Marc Marquez: «Lasciando stare cadute e condizione fisica, arriviamo da un test nel complesso positivo»

«Tralasciando le cadute e la mia condizione fisica, arriviamo da un test nel complesso positivo su questo tracciato». Parola di Marc Marquez in vista del via del Mondiale della MotoGp a Buriram in Thailandia nel prossimo week end. «La simulazione di gara - aggiunge il campione del mondo della Ducati - è finita prima del previsto ma, fino a quel momento, le sensazioni erano positive. Su questa pista ho ottenuto la mia prima vittoria con il Ducati Lenovo Team, uno di quei ricordi che ti danno la carica. Poi la prima gara della stagione, anche dopo tanti anni, è sempre speciale».