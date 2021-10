GP Turchia, libere 1: Hamilton comanda su Verstappen, ma sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza

La F1 torna sull'ottimo circuito di Istanbul per via della cancellazione del Gran Premio del Giappone e trova un asfalto completamente rifatto dopo il disastro dello scorso anno, quando la pista pareva di ghiaccio. La notizia del giorno è che in Mercedes hanno deciso di cambiare la sola unità termica della power unit di Lewis Hamilton e così il sette volte campione del mondo pagherà dieci posizioni in griglia di partenza. Notizia che ha certamente galvanizzato la Red Bull e Max Verstappen. Hamilton in ogni caso ha subito fatto capire che è in gran forma ottenendo il primo tempo in 1'24"178 mentre l'olandese, che in classifica generale ha 2 punti da recuperare sull'inglese, lo segue in seconda posizione a 425 millesimi, 1'24"603 il suo crono.

Buon avvio per la Ferrari, terza con Charles Leclerc in 1'24"654, un distacco contenuto entro il mezzo secondo da Hamilton. Carlos Sainz invece, è quinto in 1'24"860. Entrambi i piloti Ferrari nel corso del turno hanno modificato l'incidenza dell'ala anteriore. Tra le due Ferrari si è inserito Valtteri Bottas, quarto con la seconda Mercedes. Notevole il sesto tempo di Esteban Ocon con l'Alpine-Renault: il francese, che nel pre Turchia ha espresso qualche dubbio sugli assetti della vettura a lui designati rispetti a quelli del compagno di squadra Fernando Alonso, ha colto un interessante sesto tempo considerando che lo ha ottenuto con gomme hard. Ocon, Alonso (Pirelli medie e nono) e Daniel Ricciardo (gomme medie e 12esimo) sono gli unici a non aver cercato il crono con gli pneumatici soft.

La McLaren-Mercedes è settima con Lando Norris, di pochi millesimi davanti all'Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly. Il team di Faenza è alla ricerca di un riscatto dopo due battute di arresto piuttosto pesanti tra Monza e Sochi. Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda è decimo per il momento e davanti un brillante George Russell con la Williams-Mercedes, pur afflitta da qualche problema al cambio. Antonio Giovinazzi, ancora incerto sul proprio futuro agonistico, è 14esimo con l'Alfa Romeo-Ferrari.

Venerdì 8 ottobre 2021, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'24"178 - 26 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"603 - 24

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"654 - 27

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'24"842 - 28

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"860 - 25

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"909 - 30

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"347 - 26

8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"382 - 30

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'25"383 - 26

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"459 - 24

11 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'25"685 - 25

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'25"750 - 26

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"810 - 26

14 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"813 - 24

15 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'25"863 - 28

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"933 - 24

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"361 - 29

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"424 - 28

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'26"636 - 25

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'27"019 - 28