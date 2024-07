GP di Budapest, prove libere 2: Norris passa al comando, Sainz terzo tiene in alto la Ferrari, Leclerc sbatte forte

La McLaren-Mercedes svela le carte e Lando Norris si è portato in prima posizione nel secondo turno delle prove libere del GP di Ungheria. Norris è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1'18" siglando il tempo finale di 1'17"788. Max Verstappen, secondo al mattino, ha confemrato tale posizione con la Red Bull-Honda profondamente modificata.

Carlos Sainz ha tenuto nelle alte posizioni la Ferrari realizzando il terzo crono dopo essere stato leader nella prima sessione. Non si può dire altrettanto di Charles Leclerc, che ha picchiato forte in uscita dalla curva 4. Un incidente, l'ennesimo, avvenuto nelle prime battute del turno e che ha privato la Ferrari del programma di lavoro, importante in vista del Gran Premio.

Gp d'Ungheria: Leclerc sbatte nelle Libere 2

Buona giornata per Sergio Perez la cui Red Bull non ha tutte le novità utilizzate da Verstappen. Il messicano ha concluso quarto davanti alla Mercedes di George Russell, che si propone tra le protagoniste del weekend. Sorprendente il sesto posto di Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari, di poco davanti a Lewis Hamilton. La Racing Bulls-Honda ha centrato la top 10 con Daniel Ricciardo, in crescita la Williams-Mercedes, nona con Alexander Albon. Chiude la top 10 Fernando Alonso, per nulla contento del nuovo fondo portato dalla Aston Martin-Mercedes. La Sauber-Ferrari è 11esima con Valtteri Bottas, il suo compagno Guan Yu Zhou nello stesso punto dell'incidente di Leclerc ha perso la vettura compiendo un doppio testacoda e sfiorando la Red Bull di Perez.

Venerdì 19 luglio 2024, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"788 - 23 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"031 - 19

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"185 - 22

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"255 - 22

5 - George Russell (Mercedes) - 1'18"294 - 19

6 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"315 - 24

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"363 - 20

8 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'18"371 - 20

9 - Alexxander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"514 - 22

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"519 - 23

11 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"586 - 25

12 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"611 - 21

13 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"618 - 21

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"754 - 25

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"791 - 25

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"888 - 24

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"179 - 25

18 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"286 - 8

19 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'19"606 - 13

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'20"067 - 25