GP Ungheria: Hamilton non la scampa, penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per il blocco a Piastri

Non l'ha scampata Lewis Hamilton e non poteva essere diversamente. Il pilota inglese della Ferrari, brillante secondo in qualifica, battuto da Lando Norris per soli 12 millesimi, non potrà partire dalla seconda piazzola della prima fila. Hamilton dovrà accomodarsi in terza fila, quinta piazzola. Un vero peccato, una disattenzione del pilota sì, ma anche del team Ferrari che ha comunicato in grave ritardo l'arrivo di Oscar Piastri. L'australiano della McLaren è stato bloccato da Hamilton alla curva 1 mentre aveva iniziato il suo giro veloce. In prima fila, a fianco di Norris, ci sarà così Charles Leclerc.

Sabato 25 luglio 2026, qualifica - La nuova classifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"207 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"445 - Q3

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'17"479 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'17"684 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'17"219 - Q3 **

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'17"725 - Q3

7 - George Russell (Mercedes) - 1'17"760 - Q3

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'17"856 - Q3

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'18"281 - Q3

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'18"686 - Q3

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'18"765 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'18"844 - Q2

13 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'19"027 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'19"105 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'19"734 - Q2

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'19"808 - Q2

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"233 - Q1

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'20"621 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"658 - Q1

20 - Lance Stroll )Aston Martin-Honda) - 1'20"659 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'20"886 - Q1

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'21"322 - Q1

** Penalità di 5 posizioni