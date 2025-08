GP Ungheria, Leclerc centra una clamorosa pole position con la Ferrari. I risultati delle qualifiche: McLaren beffata

Non ci credeva Charles Leclerc. Proprio no. Quando Bryan Bozzi, il suo ingegnere, al termine del secondo push del Q3 gli ha comunicato che aveva realizzato la pole, il monegasco se ne uscito con un "Cooooooosa" che non finiva più. Sempre terzo nei tre turni liberi, con un divario che sia nel secondo sia nel terzo era stato incredibilmente simile, 399 millesimi, Leclerc ha superato non senza qualche difficoltà il Q1 e il Q2.

Nel decisivo Q3, al termine del suo primo tentativo Charles era soltanto sesto in 1'16"630, lontanissimo da Oscar Piastri che comandava in 1'15"398. Leclerc si è quindi lanciato nel suo secondo tentativo ed ha stampato il crono di 1'15"372 guidando in maniera perfetta, pulita, tanto che la Ferrari SF25 pareva essere diventata... la McLaren.

Piastri non ha abbassato il suo primo riferimento cronometrico ed è rimasto sull'1'15"398, Lando Norris che in precedenza aveva ottenuto il tempo di 1'15"494, lo ha limato di poco, 1'15"413. A quel punto, c'era da attendere il giro finale di George Russell, con la Mercedes, ma si è fermato sul crono di 1'15"425.

Nel box Ferrari hanno iniziato a pensare che era tutto vero, che poteva essere vero. Rimaneva Max Verstappen, con una Red Bull-Honda che da venerdì ha dimostrato di non digerire l'Hungaroring, ed anche nel momento decisivo è andata così. L'olandese ha chiuso a mezzo secondo da Leclerc ed allora è scattata la festa dei meccanici e di tutto il team Ferrari.

L'ultima pole del team di Maranello risale a Città del Messico lo scorso 26 ottobre, con Carlos Sainz, mentre l'ultima pole di Leclerc è stata a Baku, sempre nel 2024. Per Charles è la pole numero 27, tutte siglate con la Ferrari dal 2019 a oggi.

Alla gioia di Leclerc fa da contraltare il disappunto di Lewis Hamilton. Sempre dietro a Leclerc nelle prove libere di 3-4 decimi, nella qualifica è rimasto impantanato nel Q2 risultando 12esimo. Niente top 10 proprio come sabato scorso a Spa. Il feeling con la SF25 non scatta e Lewis non riesce a darsi pace. Vedere poi il compagno Leclerc siglare la pole deve essere stato devastante per lui, tanto da dichiarare: "Sono inutile per il team. Cosa mi manca? Non lo so, me lo sto chiedendo anche io, ma non trovo risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position".

Grande beffa per Piastri e Norris. L'australiano ha giustificato la sua mancanza di prestazione con il forte vento che a un certo punto si è presentato lungo il tracciato: "So che è sempre patetico tirare in ballo il vento, ma è stato così, certe curve non le ho più potute affrontare come prima". Norris, invece, ha dovuto ingoiare la terza posizione dietro al compagno, pur se per appena 15 millesimi.

Notevole la prestazione di George Russell con la Mercedes. In ombra nelle libere, l'inglese ha trovato il modo per prendersi la quarta piazzola della seconda fila come a Silverstone. Vedremo se la Mercedes terrà il giusto passo anche in gara dopo la non positiva prova offerta in Belgio. E come a Spa, Andrea Kimi Antonelli ha fallito l'ingresso nel Q3. Nel corso del Q2 ha terminato 11esimo a 6 millesimi dal brillante Gabriel Bortoleto con la Sauber-Ferrari, poi ad Antonelli hanno tolto il tempo per track limits e si è ritrovato 15esimo.

Ha del miracoloso il cambio di passo della Aston Martin-Mercedes. Malissimo soltanto una settimana fa in Belgio, relegata in ultima fila, a Budapest ha monopolizzato la terza fila con Fernando Alonso quinto e Lance Stroll sesto. Il canadese prima di oggi era entrato nel Q3 una sola volta quest'anno, a Imola dove si era piazzato ottavo.

E notevole anche la prestazione di Bortoleto. Il rookie brasiliano della Sauber ha concluso settimo. Per lui è la terza volta in Q3. E' invece sprofondato il suo compagno Nico Hulkenberg, 19esimo. Come detto sopra, la Red Bull non riesce ad avere un corretto bilanciamento su questo tracciato, Verstappen ottavo e Yuki Tsunoda 16esimo lo confermano.

Grandi sorrisi nel box della Racing Bulls: Isack Hadjar e Liam Lawson sono in quinta fila. La via Emilia, da Maranello a Faenza, ha prodotto oggi grandi risultati. Bene anche Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, 11esimo, mentre il suo compagno Esteban Ocon è uscito male dal confronto, solo 18esimo sul circuito nel quale ha ottenuto la sua unica vittoria in F1 nel 2021 con la Alpine.

Passo indietro per la Williams rispetto a Spa. Carlos Sainz è 13esimo mentre Alexander Albon che in Belgio aveva centrato la Q3 disputando poi una gran gara (sesto) in questa qualifica occupa un inaspettato ultimo posto. Sorpresa anche in casa Alpine-Renault con Pierre Gasly subito fuori nel Q1 e invece Franco Colapinto, che fino ad ora ha regalato più delusioni che altro, ha superato il Q1 e partirà per il GP dalla settima fila.

Sabato 2 agosto 2025, qualifica

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"372 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"398 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"413 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'15"425 - Q3

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"481 - Q3

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"498 - Q3

7 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'15"725 - Q3

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'15"728 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'15"821 - Q3

10 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'15"915 - Q3

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'15"694 - Q2

12 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'15"702 - Q2

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'15"781 - Q2

14 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'16"159 - Q2

15 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"386 - Q2

16 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'15"899 - Q1

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"966 - Q1

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"023 - Q1

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"081 - Q1

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"223 - Q1