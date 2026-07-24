GP di Ungheria, libere 1: la Ferrari subito al top con Leclerc che... poi rompe. Terzo Hamilton

Bicchiere mezzo pieno per la Ferrari e per Charles Leclerc nel primo turno libero del GP di Ungheria. Montate le gomme soft nella parte finale della sessione, Leclerc è balzato al comando della classifica lasciando a ben 0"484 Max Verstappen, che con la Red Bull-Ford occupava la prima posizione. Poco dopo però, mentre Leclerc affrontava la penultima curva alle spalle del paddock, qualcosa si è rotto sulla sua SF26 portandolo a prendere subito la via dei box. Spento il motore, per inerzia Leclerc è arrivato alla soglia dell'inizio dei garage. Vedremo quale sarà stato il problema tecnico.

Libere 1, Hamilton terzo



Lewis Hamilton con le soft ha concluso in terza posizione a 0"543 da Leclerc, ma ha ampi margini di miglioramento. Il sette volte iridato ha preceduto l'altra Red Bull di Isack Hadjar, quarto e la Mercedes di George Russell, a 0"991. Per l'inglese, pare che i tecnici Mercedes abbiano trovato non facilmente nel software della gestione dell'energia della sua power unit il problema che il pilota inglese da qualche gara riteneva essere la causa delle sue difficoltà. Ma per comprendere se tale inconveniente sarà stato risolto occorrerà attendere un circuito veloce come Monza.

In questo turno, Andrea Kimi Antonelli ha lasciato il volante della sua W17 al tester Frederik Vesti, risultato settimo. Il danese non è stato l'unico terzo pilota impiegato all'Hungaroring. Con la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri si è rivisto Leonardo Fornaroli, 16esimo con un errore alla prima curva dopo aver montato le gomme soft, per il resto ha svolto un buon lavoro per la squadra. Ryo Hirakawa ha guidato la Haas-Ferrari di Esteban Ocon, Paul Aron l'Alpine-Mercedes di Franco Colapinto e Colton Herta la Cadillac-Ferrari di Valtteri Bottas.

In difficoltà Carlos Sainz, anche lui lungo alla prima curva con la Williams-Mercedes e addirittura ultimo. C'era molta attesa per vedere se la Aston Martin-Honda, con le numerose novità aerodinamiche portate in Ungheria, è in grado di risalire la classifica. Fernando Alonso ha terminato 13esimo a 2"4 dal vertice, un buon passo in avanti se consideriamo che normalmente la A526 rimaneva a 4" dal vertice. E' andata peggio a Lance Stroll che si è trovato con la sospensione posteriore sinistra improvvisamente spezzata. Testacoda e stop cha ha causato la bandiera rossa.

Venerdì 24 luglio 2026, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"075 - 19 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"559 - 25

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'19"618 - 23

4 - Isack Hadjar (Red Bull-Honda) - 1'19"997 - 25

5 - George Russell (Mercedes) - 1'20"066 - 21

6 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'20"360 - 30

7 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'20"467 - 24

8 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'20"623 - 29

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'20"760 - 28

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'20"866 - 28

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'21"024 - 26

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'21"051 - 24

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'21"550 - 20

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'21"704 - 29

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'21"819 - 28

16 - Leonardo Fornaroli (McLaren-Mercedes) - 1'21"890 - 29

17 - Ryo Hirakawa (Haas-Ferrari) - 1'22"001 - 25

18 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'22"089 - 22

19 - Paul Aron (Alpine-Mercedes) - 1'22"168 - 28

20 - Colton Herta (Cadillac-Ferrari) - 1'23"118 - 28

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'23"471 - 11

22 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'23"734 - 23