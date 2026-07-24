GP di Ungheria, libere 2: doppietta Ferrari con Hamilton e Leclerc, Antonelli in difficoltà è solo 13esimo

È una Ferrari dominante quella che ha conquistato le due sessioni di prove libere del GP di Budapest. Al primo posto di Charles Leclerc nel primo turno, ha fatto seguito una doppietta nella seconda frazione con Lewis Hamilton a guidare la classifica con il tempo di 1'18"729 mentre Leclerc si è accodato con 1'19"877, una differenza di 148 millesimi. Segnali dunque assai positivi arrivano dal box diretto da Frederic Vasseur anche perché il terzo classificato è piuttosto lontano.

Lando Norris ha spinto forte con la McLaren-Mercedes facendo suo il terzo posto, ma ha rimediato un distacco da Hamilton di mezzo secondo. Tanto. E ancora peggio la Red Bull-Ford che con Max Verstappen è quarta a 7 decimi. Un divario importante come quello raccolto da una Mercedes sorprendentemente in difficoltà con George Russell quinto a 0"953 ed Andrea Kimi Antonelli, che ricordiamo ha lasciato il primo turno al tester Frederik Vesti, piuttosto nervoso e con qualche errore di troppo che gli ha impedito di sfruttare le gomme soft chiudendo così 13esimo.

Sesta posizione per Isack Hadjar con la seconda Red Bull mentre la Racing Bulls-Ford lo incanza con Liam Lawson, ottimo settimo. In ombra Oscar Piastri, settimo davanti all'Audi di Nico Hulkenberg mentre la top 10 la chiude l'altra Racing Bulls del bravo rookie Arvid Lindblad.

L'Aston Martin-Honda è tornata agli inferi. Nonostante le tante novità tecniche e aerodinamiche portate a Budapest, il distacco dal primo classificato è tornato elevato, quasi 3", e i sorrisi che si sono visti nel primo turno sono già parte del passato. Fernando Alonso è 19esimo mentre Lance Stroll non ha neppure girato dopo il guaio alla sospensione posteriore che lo ha proiettato in testacoda nella prima sessione.

Venerdì 24 luglio 2026, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'18"729 - 26 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"877 - 30

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"228 - 30

4 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'19"421 - 27

5 - George Russell (Mercedes) - 1'19"662 - 30

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'19"800 - 20

7 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'20"041 - 29

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'20"101 - 28

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'20"125 - 30

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'20"253 - 29

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'20"474 - 27

12 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'20"557 - 26

13 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'20"693 - 30

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'20"816 - 24

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"950 - 28

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"973 - 33

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'21"426 - 31

18 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'21"442 - 31

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'21"719 - 24

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'21"792 - 28

21 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'22"531 - 11

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - senza tempo - 0