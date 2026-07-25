GP Ungheria, libere 3: Norris balza in testa davanti ad Hamilton e Antonelli, quarto Leclerc

Toc toc, ehi ci siamo anche noi. Lando Norris, campione del mondo in carica, si è preso il miglior tempo nel terzo turno libero del GP di Budapest. Un passo notevole quello del britannico, soprattutto nel secondo settore. La McLaren-Mercedes non sta vivendo, fino ad ora, una buona stagione, fatta più di bassi che di alti. Nessuna vittoria, nessuna pole e e neanche una partenza dalla prima fila.

Gp di Budapest, libere 3

Ma sul circuito ungherese, Norris nella sessione di preparazione alla qualifica, ha lanciato un bel segnale. Così come lo ha lanciato nuovamente la Ferrari. Dominatrice delle prove libere del venerdì, la squadra italiana ha piazzato Lewis Hamilton al secondo posto, suo il miglior crono nel primo e nel terzo settore. Se Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1'17"939, Hamilton ha concluso in 1'18"056, un divario di 117 millesimi.

Andrea Kimi Antonelli è risultato terzo con la Mercedes. Che per ora non sembra dominante come in altre occasioni. Ma aspettiamo la qualifica. Antonelli ha spinto forte realizzando il crono di 1'18"068, a 12 millesimi da Hamilton e a 129 millesimi da Norris. Più staccato, 352 millesimi dalla cima, c'è Charles Leclerc, poi Oscar Piastri, a mezzo secondo dal compagno di squadra.

Sessione tutta in salita per George Russell con l'altra Mercedes. L'inglese è a 6 decimi dal connazionale Norris e a 4 decimi da Antonelli. Anche la Red Bull-Ford non sembra particolarmente in "palla" con Max Verstappen settimo seguito dal compagno Isack Hadjar che ha definito inguidabile la sua RB22. Bene come sempre in questa fase della stagione la Racing Bulls-Ford, nona con Liam Lawson. Il rookie Arvid Lindblad ha sofferto un problema alla power unit ed è entrato in pista solo nei minuti finali. Nonostante ciò, nel suo unico giro spinto con le gomme soft, ha colto il 13esimo tempo.

Bene anche le due Andi, alle soglie della top 10 e Pierre Gasly, 12esimo con l'Alpine-Mercedes. Racing Bulls, Audi e Alpine si giocheranno l'accesso alla Q3. Non è stata ficcante la Haas-Ferrari mentre la Aston Martin-Honda con tutte le novità aerodinamiche portate in Ungheria, ha guadagnato un secondo sulla Cadillac-Ferrari. Mentre fanalino di coda è per il momento una inguardabile Williams-Mercedes.

Sabato 25 luglio 2026, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"939 - 20 giri

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'18"056 - 22

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'18"068 - 16

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"291 - 24

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"438 - 22

6 - George Russell (Mercedes) - 1'18"541 - 18

7 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'18"656 - 14

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'18"943 - 17

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'19"088 - 23

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'19"160 - 24

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'19"338 - 22

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'19"723 - 20

13 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'19"895 - 6

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'20"055 - 30

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'20"295 - 18

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"312 - 14

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'20"393 - 17

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'20"933 - 20

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'21"299 - 15

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'21"406 - 17

21 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'21"513 - 13

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - senza tempo - 1