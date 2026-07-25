GP Ungheria: penalizzato anche Antonelli, 3 posizioni per non avere rispettato la bandiera gialla

Anche Andrea Kimi Antonelli non è sfuggito all'attenzione dei commissari sportivi. Per non avere rispettato la bandiera gialla esposta prima dell'ultima curva per il testacoda di Max Verstappen, l'italiano della Mercedes è stato penalizzato di 3 posizioni e dunque da quarto scende settimo. Ecco quanto scritto dai commissari sportivi che vedono, come ex pilota, Vitantonio Liuzzi.

"I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura numero 12 (Kimi Antonelli), il rappresentante del team, il direttore di gara della FIA F1 e il direttore sportivo del dipartimento monoposto della FIA, e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/gestione dei commissari, i video, i cronometraggi, la telemetria e le registrazioni video di bordo. Il pilota della vettura numero 12 ha dichiarato che, alla vista della bandiera gialla e del pannello luminoso, ha tolto il piede dall'acceleratore prima rispetto al suo precedente giro di accelerazione.

Ciò è stato verificato dalla telemetria. Tuttavia, la riduzione di velocità si è verificata per un periodo molto breve e, di fatto, la velocità della vettura al passaggio sul luogo dell'incidente che ha coinvolto la vettura numero 3 era leggermente superiore a quella del giro precedente. Il tempo sul mini-settore era solo 0,03 secondi più lento del suo miglior tempo per quel mini-settore e, mentre, poiché aveva sollevato 16 metri prima, era 14 km/h più lento entrando nel settore della bandiera gialla, ma era 3 km/h più veloce quando passava sul luogo dell'incidente grazie a una minore applicazione dei freni in entrata di curva.

I rappresentanti della FIA hanno osservato che la riduzione di velocità nel mini-settore era inferiore all'1%. I commissari hanno considerato questo incidente diverso da altri che non hanno portato ad ulteriori provvedimenti, perché, a differenza di quei casi, non c'è stata una differenza di velocità significativa nel mini-settore rispetto al tempo più veloce precedente del pilota in circostanze simili.

Secondo le linee guida in materia di sanzioni, per questa infrazione la penalità raccomandata è una retrocessione di 5 posizioni in griglia. Tuttavia, a titolo di attenuante, abbiamo considerato che il conducente ha effettivamente ridotto la velocità, sebbene, a nostro giudizio, insufficiente e non prolungata. Inoltre, il conducente aveva tempo e spazio limitati per reagire. Pertanto, è stata applicata una penalità inferiore".