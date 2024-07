GP Ungheria, prove libere 1: Ferrari prima e terza con Sainz e Leclerc, fra loro Verstappen

Frederic Vasseur, team principal Ferrari, aveva detto che a Budapest ci sarebbero state alcune novità, soprattutto un nuovo fondo, per cercare di milgiorare le prestazioni della SF24 che dopo la pole e la vittoria di Monte Carlo, è sparita dai radar delle primissime posizioni. Nel primo turno del GP di Ungheria, le cose sono andate molto bene per la Ferrari. Carlos Sainz, con gomma soft, ha siglato il primo tempo mentre Charles Leclerc, con gomma hard, ha concluso terzo a 3 decimi dal compagno di squadra. Un buon inizio, anche se è certamente presto per trarre giudizi indicativi sul prosieguo del fine settimana.

Tra le due Ferrari si è inserito Max Verstappen con la Red Bull-Honda. Il team inglese ha portato una RB20 completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti gare. Un gran lavoro di affinamento che porta la firma dell'ingegnere Pierre Waché, di fatto il sostituto di Adrian Newey, con le fiancate completamente diverse, una nuova ala anteriore, un cofano motore ridisegnato e un inedito fondo. Verstappen ha svolto varie prove comparative con l'ala anteriore e alla fine, con gomme soft, ha terminato buon secondo a 276 millesimi da Sainz. Il compagno dell'olandese, Sergio Perez, sulla sua monoposto ha per ora soltanto il fondo nuovo.

Buon inizio per la Mercedes, con gomme medie per entrambi i piloti. George Russell è quarto, Lewis Hamilton recente vincitore del GP di Silverstone ha terminato decimo. Sessione di "controllo" anche per la McLaren-Mercedes, tempi migliori realizzati con le medie e Lando Norris si è piazzato sesto mentre Oscar Piastri lo segue a ruota in settima posizione. Che i tempi odierni non siano troppo significativi lo conferma il quinto posto della Sauber-Ferrari di Guan Yu Zhou. Da segnalare che sulla Haas di Nico Hulkenberg ha girato il tester, e neo acquisto per il 2025, Oliver Bearman.

Venerdì 19 luglio 2024, libere 1

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"713 - 16 giti

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"989 - 14

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"011 - 19

4 - George Russell (Mercedes) - 1'19"137 - 17

5 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'19"180 - 15

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"211 - 16

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"249 - 15

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'19"260 - 18

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"265 - 16

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"287 - 18

11 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'19"578 - 18

12 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"627 - 14

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"686 - 16

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"794 - 13

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'19"804 - 19

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'19"885 - 15

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'19"976 - 16

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"295 - 18

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"371 - 18

20 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'20"980 - 17