GP di Ungheria, la qualifica: Norris soffia la pole ad Hamilton, ma il ferrarista è a rischio penalità. Quarto Antonelli

È un Lando Norris, e con lui la McLaren-Mercedes, in formato mondiale. Una crescita importante quella del binomio campione in carica dopo un avvio di stagione piuttosto complicato. Norris è stato veloce per tutto il weekend, è stato primo al termine del Q1 e del Q2, poi ha fatto sua la pole con un gran giro finale. Mentre tutti gli altri non si sono migliorati, Norris è passato dal 1'17"320 del primo push al 1'17"207 che gli ha permesso di scavalcare un Lewis Hamilton in gran forma, che comandava la classifica con 1'17"219. Una differenza di appena 12 millesimi.

Una bella battaglia quella tra i due piloti inglesi Norris e Hamilton, ma attenzione perché la posizione di Hamilton, mentre scriviamo, è fortemente in discussione. Il sette volte iridato infatti, alla prima curva ha letteralmente bloccato Oscar Piastri che si stava lanciando per il suo secondo tentativo. Piastri si è arrabbiato non poco ed è veramente difficile pensare che i commissari sportivi non intervengano per assegnare una penalità di tre o cinque posizioni ad Hamilton.

Peccato davvero, ma come ha ammesso Frederic Vasseur, team principal Ferrari, hanno comunicato in ritardo a Lewis l'arrivo di Piastri. Un errore di comunicazione decisamente importante, ma anche il pilota ferrarista avrebbe dovuto guardare con maggiore attenzione gli specchietti.

Se Hamilton sarà penalizzato, una Ferrari in prima fila ci sarà comunque. Charles Leclerc ha infatti concluso terzo, ma con un margine più ampio dal poleman rispetto ad Hamilton, 0"238. Andrea Kimi Antonelli è quarto, ma anche su di lui può calare la mannaia della penalità, Mentre concludeva il suo giro finale, Max Verstappen si è girato all'ultima curva e sono state esposte le bandiere gialle. Antonelli ha rallentato, ma bisognerà capire comunque se in quel tratto ha guadagnato o no. Dunque, classifica finale quanto mai incerta.

Piastri è quinto con rabbia perché ha dovuto rinunciare a svolgere il secondo push causa Hamilton. Verstappen è sesto, arrabbiato per una Red Bull quanto mai instabile e che ha portato in testacoda anche Isack Hadjar nel Q2. George Russell ha chiuso settimo, ma appena tagliato il traguardo ha ricevuto la comunicazione dal suo ingegnere di pista di fermare subito la monoposto per un problema alla power unit.

Molto bene Arvid Lindblad, nono con la Racing Bulls-Ford e Nico Hulkenberg, che ha conquistato la Q3 con l'Audi a discapito dell'altra Racing Bulls di Liam Lawson. Niente da fare per le due Alpine-Mercedes, con Pierre Gasly 12esimo e Franco Colapinto 13esimo. Non una buona qualifica per Gabriel Bortoleto (Audi), solo 14esimo. Deludente la Haas-Ferrari, 15esima con Esteban Ocon mentre Oliver Bearman non ha superato il Q1.

Lo ha invece fatto per la prima volta quest'anno la Aston Martin-Honda con Fernando Alonso. Lo spagnolo è risultato 16esimo con 107 millesimi di vantaggio su Bearman. Le tante novità portate dal team per migliorare la A526 hanno prodotto qualche effetto positivo. Non ce l'ha invece fatta Lance Stroll, rimasto impantanato nel Q1 assieme alle due deludenti Williams-Mercedes e alle due Cadillac-Ferrari. Da rilevare che Valtteri Bottas si è piazzato a soli 3 decimi dalle due Williams. Per il team americano piccoli e costanti progressi.

Sabato 25 luglio 2026, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"207 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'17"219 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"445 - Q3

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'17"479 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'17"684 - Q3

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'17"725 - Q3

7 - George Russell (Mercedes) - 1'17"760 - Q3

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'17"856 - Q3

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'18"281 - Q3

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'18"686 - Q3

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'18"765 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'18"844 - Q2

13 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'19"027 - Q2

14 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'19"105 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'19"734 - Q2

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'19"808 - Q2

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'20"233 - Q1

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'20"621 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"658 - Q1

20 - Lance Stroll )Aston Martin-Honda) - 1'20"659 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'20"886 - Q1

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'21"322 - Q1