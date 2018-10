Gp Usa, Alonso: «Lewis un talento, sapevo che avrebbe vinto tanto. Lo ha fatto anche quando macchina non al top»

AUSTIN - «Lewis ha mostrato subito il suo talento. Sapevamo che 5 o 6 titoli sarebbero stati possibili per lui, anche se il passaggio alla Mercedes non era sembrata all’inizio una gran mossa. Ha vinto anche quando la macchina non era al top, come nel 2009. E ora deve godersela». Fernando Alonso, prossimo a lasciare la Formula 1, fa in conferenza stampa ad Austin, l’elogio del giovane collega che si avvicina al quinto mondiale. Lo spagnolo della McLaren, parlando della gara, ha auspicato un meteo variabile, che «aiuti a mescolare le carte». «Come sempre qui sarà una gara speciale. Speriamo di poter vedere un grande spettacolo», ha concluso Alonso.