Gp Usa, Bezzecchi punta al tris con la sua Aprilia: «Altra vittoria ad Austin? Qui riparto da zero»

«Ho vinto quattro gare di fila (due nel finale della stagione 2025 e le prime due del 2026, ndr), è vero, ma qui si riparte di nuovo da zero, ogni gara è un capitolo a sé. Mi piace molto questo tracciato ma qui bisogna fare i conti con Marquez... ha più vittorie lui qui che io in tutta la mia carriera». Così il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi nella conferenza stampa piloti alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin. «Per ora è difficile fare una comparazione tra la mia Aprilia e le Ducati - ha risposto il romagnolo leader del mondiale ad una domanda precisa -. Quel che è importante è che mi sento molto bene e amato nel box, questo è ciò che conta di più per me. E' troppo presto anche per poter pensare al Mondiale, mancano ancora 40 gare tra Sprint e gp. Vorrei essere competitivo per tutta la stagione e cercherò di lavorare al meglio tutti i weekend, ma oggi non voglio riempirmi la testa di queste cose...".