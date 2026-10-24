GP degli Stati Uniti, libere 3: davanti a tutti c'è sempre la Ferrari, ma primo è salito Hamilton, poi Verstappen e Leclerc

C'è sempre una Ferrari davanti a tutti nelle prove libere di Austin. Dopo il dominio di Charles Leclerc di venerdì, nella terza e ultima sessione che precede la qualifica si è scatenato Lewis Hamilton. Nella giornata di ieri, pareva in difficoltà, ma ha presto ritrovato la giusta via per raggiungere il vertice. Il sette volte campione del mondo è stato anche l'unico ad abbattere il muro dell'1'35" realizzando il tempo di 1'34"893. Hamilton stava ulteriormente migliorandosi quando ha incontrato sulla sua strada, alla staccata della curva 12 che segue il rettifilo più lungo del circuito, un distratto Gabriel Bortoleto ed ha abortito il giro. Insomma, la Ferrari sembra voler candidarsi per la battaglia per la pole e i risultati delle libere non possono che confermarlo.

Certo, tutto dovrà essere fatto alla perfezione. Charles Leclerc, terzo in 1'35"127, ha commesso qualche sbavatura nel difficile tratto che va dalla curva 3 alla 9, una serie di destra-sinistra da brivido. E gli ingegneri non dovranno sbagliare la strategia delle gomme, i momenti giusti per trovare la pista libera eccetera. Tra le due SF26 si è inserito il temibile Max Verstappen con la Red Bull-Ford. L'olandese è sicuramente il primo rivale della Ferrari da quel che si è visto. Ha concluso a 0"168 da Hamilton ed anche lui non è stato immune da errori. Fatica invece, Isack Hadjar. Le ultime modifiche portate sulla RB22 sembrano favorire lo stile di guida di Verstappen a discapito del compagno di squadra (e non è una novità in casa Red Bull). Hadjar per ora è decimo con aggiunta arrabbiatura per essere stato ostacolato da Alexander Albon.

La Mercedes osserva. Andrea Kimi Antonelli aveva ottenuto il tempo di 1'35"015, ma gli è stato tolto per track limits. Quando ci ha riprovato ha siglato il crono di 1'35"196, quarta prestazione davanti al compagno George Russell, 1'35"381. Pre tattica? O la Mercedes proprio fatica a tenere il passo di Ferrari e Red Bull?

Non sembra fare pre tattica la McLaren-Mercedes, sesta con Oscar Piastri e ottava con Lando Norris. Bene l'Audi, settima con Nico Hulkenberg. In risalita l'Alpine-Mercedes, nona con Pierre Gasly mentre un piccolo passo indietro lo hanno fatto i due piloti Racing Bulls-Ford, usciti dalla top 10, ma subito lì, a ridosso di Hadjar. La differenza tra il francese e Liam Lawson è di un millesimo!

Prosegue senza tregua il momentaccio della Williams-Mercedes che si gioca l'ultimo posto in griglia con la Cadillac-Ferrari. E questo riassume perfettamente le difficoltà di guida che stanno incontrando Carlos Sainz e Albon.

Sabato 24 ottobre 2026, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'34"893 - 21 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'35"061 - 16

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"127 - 20

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'35"196 - 16

5 - George Russell (Mercedes) - 1'35"381 - 18

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'35"531 - 16

7 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'35"591 - 19

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"706 - 17

9 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'35"904 - 24

10 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'35"930 - 20

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'35"931 - 17

12 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'36"081 - 18

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'36"176 - 23

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'36"235 - 17

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'36"251 - 22

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'36"455 - 19

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'36"742 - 18

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"131 - 12

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'37"668 - 22

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'37"711 - 21

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'37"884 - 25

22 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'38"765 - 22