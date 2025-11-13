Gp Valencia, Bagnaia: «Difficile accettare di rivedere i miei obiettivi in corsa»

«Il miglior consiglio che ho ricevuto in questa stagione? In tanti vogliono consigliarti, onestamente quello che mi ha aiutato di più è stato il consiglio di divertirmi, godere quello di cui si sta vivendo. E poi anche il consiglio di cambiare l'obiettivo, che ora è la top 5. Difficile accettarlo, ma ho dovuto farlo in questa stagione». Così Francesco 'Pecco' Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana di gara del Gp di Valencia, ultima gara del motomondiale. «La nostra moto è la migliore, Marc Marquez ha vinto con grande anticipo il mondiale -prosegue il pilota della Ducati-. Lui ha fatto la differenza per tutta la stagione e probabilmente l'avrebbe fatta anche nelle ultime gare se non si fosse infortunato. Avere test e qualche concessione in più potrebbe essere un'opportunità, ma le regole ci sono per rendere il campionato più equilibrato e le altre case hanno sfruttato bene quel vantaggio. Ma penso che Ducati sia ancora la migliore.

Quest'anno ho vissuto più momenti negativi che positivi dopo le ultime 4 stagioni, dove un terzo posto era un risultato negativo. Ho avuto difficoltà ad accettare i risultati di questa stagione, ho cercato di lavorare e adattarmi alla moto, ma purtroppo non ci sono riuscito. La moto ha potenziale, Marquez l'ha dimostrato, ma io ho faticato. Non so se imparerò qualcosa, sicuramente mi aiuterà in futuro. Spero che quando proverò la moto nuova ritroverò le sensazioni giuste per poter ripartire bene». «E' bello essere tornati qui a Valencia dopo il disastro dell'anno scorso, ho grandi ricordi qui e voglio divertirmi. E' difficile quest'anno sapere prima del weekend il nostro reale potenziale, faremo il possibile per lottare per il podio e per le prime posizioni, per chiudere nel miglior modo possibile il 2025», conclude Bagnaia.