Raúl Fernández (Aprilia Trackhouse) ha vinto il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale MotoGP 2026, precedendo sul traguardo Marc Márquez (Ducati), all'ultima gara della carriera. Il pilota spagnolo della casa di Noale ha festeggiato il successo nel giorno del ritiro del dieci volte iridato, mentre Marco Bezzecchi, quarto, ha regalato ad Aprilia lo storico primo titolo mondiale Costruttori.

L'ultima gara di Marc Márquez e il podio del Ricardo Tormo. Fernández sugli scudi: Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse ha dettato il ritmo nella gara conclusiva della stagione sul Circuit Ricardo Tormo, conquistando una vittoria netta davanti al pubblico di casa nonostante un brivido nel finale.

L'addio di Márquez: Già campione del mondo della classe regina e dieci volte iridato complessivo, Márquez ha salutato la MotoGP chiudendo in seconda posizione, dopo un sabato complicato nella Sprint (13° posto, due long lap penalty e un principio d'incendio sulla moto in griglia).

Acosta chiude il podio: Terzo gradino del podio per Pedro Acosta (KTM), bravo a rimontare nella seconda parte di gara superando Bezzecchi nell'ultima apparizione con la casa austriaca prima di passare in Ducati.

La festa storica di Aprilia e i piazzamenti principali. Titolo Costruttori a Noale: Con il quarto posto di Marco Bezzecchi e il quinto di Jorge Martín (sull'Aprilia ufficiale), la casa di Noale ha messo in bacheca il primo titolo iridato Costruttori della sua storia in MotoGP, interrompendo il dominio Ducati.

Top 10 di giornata: Dietro i primi cinque hanno completato la top ten Fermín Aldeguer (6°), Ai Ogura (7°), Enea Bastianini (8°), Fabio Di Giannantonio (9°) e Joan Mir (10°).