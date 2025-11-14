Pedro Acosta ai box

Gp Valencia, la Ktm di Acosta guida le prequalifiche davanti l'Aprilia di Bezzecchi e la Ducati di Morbidelli

  • condividi l'articolo

Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP di Valencia della MotoGP. Lo spagnolo della KTM in 1'29«240 ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.053) e la Ducati di Franco Morbidelli (+0.185). Quarto tempo per Alex Marquez e la Ducati del team Gresini. Ogura, Miller, Di Giannantonio, Aldeguer, Mir e Quartararo completano i primi 10 piloti, che nelle qualifiche di domani partiranno direttamente dalla Q2. Dovranno invece passare per la Q1 Bagnaia (14mo) ed il rientrante Jorge Martin (22mo). 

  • condividi l'articolo
venerdì 14 novembre 2025 - Ultimo aggiornamento: 20:57 | © RIPRODUZIONE RISERVATA