Gp Valencia: vince Morbidelli, Mir (Suzuki) campione del mondo. Sul podio la Ducati di Miller e Ktm Espargaro

VALENCIA - Franco Morbidelli su Yamaha Petronas vince il Gran Premio di Valencia classe MotoGp in cui si laurea campione del mondo il pilota della Suzuki, Joan Mir. Allo spagnolo basta la settima posizione per centrare il suo primo titolo nella classe regina. Sul podio Jack Miller su Ducati e Pol Espargaro su Ktm. Lo spagnolo Joan Mir si laurea proprio in Spagna campione del mondo della MotoGp, arrivando al settimo posto nel Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Un successo inaspettato per il pilota spagnolo della Suzuki, nato nel 1997 a Palma di Maiorca che è stato vincitore di un titolo mondiale in Moto 3 nel 2017. In questa stagione particolare, ridotta a causa della pandemia di Covid-19 e con l’assenza per infortunio del campione del mondo in carica Marc Marquez, Mir ha dato il meglio di se, al fianco del compagno di box Alex Rins.

Mir partito in sordina a suon di piazzamenti è risalito in classifica piloti mettendo in mostra tutte le sue doti: determinazione, forza e coraggio. Specie quest’ultimo è stato alla base di una carriera, quella di Mir, che l’ha visto protagonista subito, fin da giovanissimo, quando all’età di 10 anni, nei campionati delle Isole Baleari, divenne campione tra il 2009 e il 2011 nella categoria minimoto. Un percorso lungo il suo che l’ha portato poi nel 2018 alla Moto 2 prima del passaggio e della consacrazione, oggi, a divenire campione della classe regina del motomondiale. Nel 2013 all’inizio della carriera si è classificato nono al suo primo anno di Red Bull Rookies Cup, ovvero il campionato motociclistico riconosciuto dalla FIM.

Nel 2015 attira le attenzioni del team Leopard Racing che gli consente di partecipare al FIM CEV Repsol e di conseguenza, di arrivare al Motomondiale Moto3. Nel 2016 in Moto3, Mir corre in sella ad una KTM RC 250GP nello stesso team di Andrea Locatelli e di Fabio Quartararo che gli ha conteso il titolo quest’anno in sella alla Yamaha. Il punto di snodo della carriera di Mir è proprio il 2020 con la squadra ufficiale della Suzuki che ha portato al titolo mondiale.