GP Abu Dhabi, qualifica: McLaren imbattibile, pole di Norris. Ferrari terza con Sainz, Leclerc ultimo

La McLaren-Mercedes si è confermata la più veloce sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi). Doppietta venerdì, doppietta nel terzo turno libero, doppietta in qualifica. Davanti a tutti, Lando Norris, autore di un giro spettacolare che gli ha permesso di lasciare a 2 decimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Un altro mattone, pesantissimo, verso la conquista del mondiale costruttori considerando le difficoltà in casa Ferrari.

A tenere in alto il team italiano ci ha pensato Carlos Sainz, terzo, ma con un piccolo errore all'ultima curva che sicuramente gli è costato la prima fila. Disastro invece, per Charles Leclerc. Già penalizzato di 10 posizioni per la sostituzione della batteria (la terza stagionale) nel primo turno libero di venerdì, il monegasco doveva cercare di ridurre in qualche modo il gap e l'obiettivo era quello di posizionarsi quanto meno davanti a Piastri o in linea con la prestazione di Sainz. Sarebbe così partito per il Gran Premio attorno alla sesta o settima fila. Invece, nel Q2, Leclerc alla curva 1 è andato oltre i limiti della pista e il suo milgior tempo è stato cancellato. Risultato, 14esimo, quindi fuori dal Q3 e ultimo in griglia di partenza.

La Ferrari deve recuperare 21 punti alla McLaren per sperare di poter vincere il mondiale costruttori, ma a questo punto appare piuttosto difficile riuscire in tale impresa. In gara può sempre accadere di tutto, ma gli ordini McLaren per Norris e PIastri saranno senza ombra di dubbio quelli di non darsi fastidio e di pensare soltanto a portare al traguardo le monoposto. Sainz potrebbe essere fastidioso per loro, ma con Leclerc ultimo le cose appaiono piuttosto facilii per i piloti McLaren.

In seconda fila con Sainz si accomoderà l'incredibile Nico Hulkenberg, quarto con la Haas-Ferrari. Una vera impresa la sua considerando che il suo compagno di squadra Kevin Magnussen non ha fatto meglio del 15esimo tempo. Per Hulkenberg è il miglior risultato mai conseguito con la Haas in qualifica. Soltanto quinto Max Verstappen con la Red Bull-Honda. Il neo campione del mondo era stato velocissimo nel Q2, ma nel decisivo Q3 non ha trovato il giusto spunto. Decimo Sergio Perez con la seconda Red Bull. Ancora una bella prestazione per Pierre Gasly, sesto con l'Alpine-Renault che ha portato al debutto Jack Doohan al posto di Esteban Ocon. L'australiano però, ha concluso 20esimo e ultimo.

Delusione in casa Mercedes, settima con George Russell mentre Lewis Hamilton continua il suo periodo negativo risultando addirittura 18esimo. Anche sfortunato perché ha centrato un birillo colpito da Magnussen e lanciato in pista. Miglior risultato 2024 anche per Valtteri Bottas, alla sua ultima qualifica in F1. Con la Sauber-Ferrari, cenerentola del Mondiale, Bottas ha superato non solo il Q1, ma anche il Q2, concludendo poi nono nel Q3. Una prestazione di grande qualità e sarà un vero peccato non rivedere più il finlandese in F1 dopo non essere stato riconfermato dal futuro team principal Sauber Audi, Mattia Binotto, che gli ha preferito il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto, leader in Formula 2.

Sesta fila per la Racing Bulls-Honda con Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Qualifica storta per la Williams-Mercedes, con Alexander Albon e Franco Colapinto rimasti esclusi nel Q1. Entrambi dovranno poi pagare una penalità di 5 posizioni in grigia per avere sostituito il cambio.

Sabato 7 dicembre 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"595 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"804 - Q3

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'22"828 - Q3

4 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'22"886 - Q3

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'22"945 - Q3

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'22"984 - Q3

7 - George Russell (Mercedes) - 1'23"132 - Q3

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"196 - Q3

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'23"204 - Q3

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'23"264 - Q3

11 - Yuki Tsunoda (Racng Bulls-Honda) - 1'23"419 - Q2

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'23"472 - Q2

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"784 - Q2

14 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"833 - Q2 **

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'23"877 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Merceds) - 1'23"821 - Q1 *

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'23"880 - Q1

18 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'23"887 - Q1

19 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'23"912 - Q1 *

20 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'24"105 - Q1

* 5 posizioni di penalità

** 10 posizioni di penalità