GP Yas Marina, la sfida finale: Russell sorprende e precede i duellanti Norris e Verstappen

Ehi ci sono anche io. George Russell si è preso il primo posto nel terzo turno libero del GP di Yas Marina. L'inglese della Mercedes ha tolto la vetta della classifica a Lando Norris, protagonista del venerdì, per neanche un battito di ciglia: 4 millesimi. Due inglesi davanti a tutti e in questa sessione, che come sempre prepara alla qualifica, vedremo se la Mercedes sarà il terzo incomodo, o meglio, il quarto incomodo, in questa sfida finale iridata a tre. Norris è secondo e come nelle sessioni di venerdì, si è posizionato davanti a Max Verstappen. L'olandese della Red Bull-Honda ha ridotto il divario dal rivale della McLaren-Mercedes a un decimo e mezzo dai tre decimi e mezzo del secondo turno. Oscar Piastri per ora osserva dalla quinta posizione, superato da Fernando Alonso, quarto con la Aston Martin-Mercedes.

Notevole l'exploit della Haas-Ferrari che ha piazzato un ritrovato Esteban Ocon in sesta piazza ed Oliver Bearman in settima. La Ferrari fatica con Charles Leclerc ottavo, mentre Lewis Hamilton alla curva nove ha perso il controllo della sua SF25 ad alta velocita. Ha compiuto un testacoda e di muso si è infilato nelle barriere. Nona posizione per Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese si è reso protagonista, incolpevole, di un incidente in corsia box. Gli uomini Mercedes gli hanno dato il via libera per l'uscita dal garage mentre stava arrivando Yuki Tsunoda. Antonelli ha colpito la fiancata della Red Bull del giapponese caudandogli qualche danno. E adesso, probabile che arrivi una penalità per Antonelli.

Da segnalare anche, ad inizio sessione, un bel rischio corso da Norris per colpa di Tsunoda che procedeva lentamente in piena traiettoria in un punto velocissimo e cieco, le curve 11-12. Norris ha avuto la prontezza di sterzare all'ultimo momento verso sinistra andando nella via di fuga.

Sabato 6 dicembre 2025, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'23"334 - 14 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"338 - 20

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"458 - 15

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"585 - 17

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"593 - 17

6 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'23"605 - 19

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'23"609 - 16

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"675 - 18

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"707 - 14

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'23"722 - 18

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'23"791 - 16

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'23"811 - 18

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'23"870 - 17

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"895 - 19

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'23"947 - 16

16 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'23"979 - 17

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"072 - 19

18 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'24"470 - 8

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'24"501 - 18

20 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'24"693 - 10