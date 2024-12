GP di Yas Marina, libere 1: fratelli Leclerc in pista con la Ferrari, Charles leader, ma sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza

Non è iniziato bene per la Ferrari il weekend di Yas Marina. Charles Leclerc, il più veloce nel primo turno libero, riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver dovuto sostituire la batteria ancora prima di scendere in pista. Essendo il terzo elemento della stagione, è scattata la penalità. Una vera disdetta per il team italiano che in questo ultimo appuntamento del 20'24, doveva presentarsi al meglio per giocarsi il titolo costruttori con la McLaren, che la precede di 21 punti. E invece, Leclerc anche se in qualifica dovesse ottenere la pole, si dovrà accomodare nella 11esima casella di partenza su un circuito dove i sorpassi non sono notoriamente semplici.

Musi lunghi nel box Ferrari, e dire che questa prima sessione era attesissima perché sulla monoposto di Carlos Sainz è salito Arthur Leclerc, fratello di Charles. Per regolamento, le squadre devono mettere in macchina, entro l'anno, almeno un rookie. Essendo Oliver Bearman non più debuttante per avere disputato già tre Gran Premi, non disponibile Robert Shwartzman, la Ferrari ha deciso di promuovere Arthur, già parte del Ferrari Driver Academy. Quest'anno il fratello minore di Charles si è esibito nel Gran Turismo italiano, che ha vinto nella serie Endurance assieme a Giancarlo Fisichella (ex F1) e Tommaso Mosca. Negli anni precedenti ha corso in F2 nel 2023 (15esimo) e in F3 (sesto nel 2022 e decimo nel 2021).

Il 23enne monegasco è subito sceso in pista totalizzando 22 giri mentre Charles ai box fremeva preoccupato sia per la probabile penalità (poi comunicata a fine turno) sia perché voleva cimentarsi con il fratello. Non era infatti mai accaduto che in una sessione ufficiale F1 due fratelli fossero impegnati con lo stesso team, per di più con la Ferrari. Un vero evento. Charles, quando finalmente ha potuto salire sulla sua SF24, è subito stato velocissimo realizzando alla fine il tempo di 1'24"321. Arthur ha concluso 18esimo in 1'26"179. Non gli si poteva chiedere di più, ha svolto egregiamente il suo compito che gli servirà quando lavorerà al simulatore Ferrari F1.

In questa sessione, oltre ad Arthur vi erano ben cinque rookie. L'Aston Martin ha utilizzato il solito tester Felipe Drugovich, ovviamente l'Alpine ha schierato Jack Doohan che debutta ufficialmente al posto di Esteban Ocon che ha rotto col team nel weekend del Qatar. Ocon, ricordiamo, nel 2025 correrà per il team Haas. Sulla Red Bull di Max Verstappen è salito il franco-algerino Isack Hadjar, che questo fine settimana si gioca il titolo Formula 2 con Gabriel Bortoleto (già sotto contratto Sauber Audi F1).

Con la Racing Bulls, il giapponese Ayumu Iwasa, protagonista della Super Formula, al posto di Yuki Tsunoda. Con la McLaren, il pilota Toyota Ryo Hirakawa, certo non più giovane con i suoi 30 anni, ma che ha avuto l'occasione tanto sognata. Hirakawa corre anche in Super Formula, ma negli ultimi due anni ha conquistato il titolo WEC con la Toyota vincendo anche la 24 Ore di Le Mans del 2022.

Tornando alla sessione, Leclerc ha preceduto Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Nel box inglese hanno certamente tirato un bel sospiro di sollievo alla notizia della penalità che è arrivata per Leclerc. Buon avvio per la Mercedes, terza e quarta rispettivamente con Lewis Hamilton e George Russell. Continua il buon momento di Pierre Gasly, quinto con l'Alpine-Renault.

Venerdì 6 dicembre 2024, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"321 - 19 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"542 - 25

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'24"806 - 27

4 - George Russell (Mercedes) - 1'25"165 - 27

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'25"333 - 24

6 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'25"373 - 23

7 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'25"382 - 24

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'25"444 - 25

9 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"471 - 22

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"483 - 26

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"504 - 23

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'25"563 - 27

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'25"611 - 23

14 - Ryo Hirakawa (McLaren-Mercedes) - 1'25"874 - 19

15 - Isack Hadjar (Red Bull-Honda) - 1'25"877 - 22

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'25"921 - 23

17 - Ayumu Iwasa (Racing Bulls-Honda) - 1'26"121 - 24

18 - Arthur Leclerc (Ferrari) - 1'26"179 - 22

19 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'26"304 - 24

20 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - 1'26"519 - 22