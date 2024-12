GP di Yas Marina, libere 2: Norris e Piastri dominano con la McLaren, Ferrari insegue

E' stata una giornata da dimenticare per la Ferrari. Prima la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a Charles Leclerc, per aver dovuto montare la terza batteria stagionale nel primo turno libero, poi il dominio McLaren-Mercedes nella seconda sessione libera. Una prova di forza notevole quella di Lando Norris ed Oscar Piastri, divisi da poco più di due decimi.

Certo, domani potrebbe cambiare tutto, in particolare la Red Bull che di certo troverà la giusta soluzione per risalire dalla 17esima posizione in cui si è trovato Max Verstappen (Sergio Perez è 14esimo) e magari anche la Ferrari, quarta con Carlos Sainz a oltre mezzo secondo da Norris e con Leclerc sesto. Ma rimane il fatto che non è questa la situazione ideale per recuperare 21 punti, da parte della Ferrari, alla McLaren.

Sorprendente il terzo posto della Haas-Ferrari affidata a Nico Hulkenberg, sempre molto positivo. La Mercedes non pare in ottima forma, con Lewis Hamilton quinto e George Russell addirittura 13esimo con problemi di aderenza. Al settimo e ottavo posto troviamo due piloti che il prossimo anno non avremo il piacere di ritrovare in F1: Vallteri Bottas con la Sauber-Ferrari e Kevin Magnussen con la seconda Haas.

In top 10 è entrato Alexander Albon con la Williams-Mercedes, nono, ma nel finale ha incontrato un problema tecnico. Il suo compagno Franco Colapinto è ultimo con soli 10 giri percorsi per un danno al fondo piatto rimediato dall'argentino in un passaggio violento su un cordolo. Top 10 anche per Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda, di poco davanti al compagno Liam Lawson. Dopo la bella prova nella FP1 (quinti), Pierre Gasly e l'Alpine-Renault sono al 12esimo posto, In difficoltà la Aston Martin-Mercedes.

Venerdì 6 dicembre 2024, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"517 - 25 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"751 - 28

3 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'23"979 - 28

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"099 - 28

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'24"119 - 28

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"201 - 28

7 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'24"230 - 24

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'24"235 - 25

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'24"269 - 22

10 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'24"497 - 28

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'24"503 - 25

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"517 - 27

13 - George Russell (Mercedes) - 1'24"534 - 24

14 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"555 - 27

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'24"557 - 23

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"574 - 25

17 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"598 - 26

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"686 - 29

19 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'24"961 - 27

20 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'25"265 - 10