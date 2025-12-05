GP Yas Marina, la sfida finale: Norris comanda anche nel 2° turno e aumenta il vantaggio su Verstappen

Da otto millesimi a 365. Lando Norris nel secondo turno libero del GP di Yas Marina, ha aumentato il vantaggio sul suo principale rivale nella rincorsa al titolo, Max Verstappen. Sono sempre primo e secondo, ma la forbice si è leggermente allargata. Stanno facendo tutto bene i due grandi rivali di questo emozionante finale di stagione, ma da quel che si è visto nella seconda sessione, la McLaren è sembrata decisamente più competitiva rispetto alla Red Bull.

Se Norris ha allungato, Verstappen si è ritrovato con alle spalle la Mercedes di George Russell, ad appena 16 millesimi. Oscar Piastri, che nel primo turno ha guardato la sua monoposto volteggiare nelle mani di Pato O'Ward, ha trovato traffico nel suo giro buono ed è 11esimo. Tornando alla Mercedes, il team diretto da Toto Wolff è in corsa per aggiudicarsi il secondo posto nella classifica costruttori avendo 33 punti di vantaggio proprio sulla Red Bull e non farà sconti.

Poteva essere nelle prime posizioni anche Andrea Kimi Antonelli, ma un ingombrante Esteban Ocon, lo ha ostacolato per almeno tre curve mentre il bolognese stava tentando il suo giro veloce. Antonelli è così risultato decimo, ma le sensazioni sono positive al pari di quelle si Russell.

Ocon è poi risultato 16esimo, tritato una volta di più dal compagno Oliver Bearman che nella seconda parte della stagione lo sta costantemente battendo. L'inglese ha concluso in una notevole quarta posizione precedendo le due Sauber-Ferrari di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Giornata positiva quindi per Haas e Sauber, due piccole realtà, tra l'altro motorizzate Ferrari, che si sono permesse di essere nei pianti alti della classifica. E, soprattuto, davanti al team di Maranello.

Charles Leclerc dopo il buon primo turno nel quale era a 16 millesimi da Norris, è precipitato in ottava posizione a sei decimi dalla McLaren mentre Lewis Hamilton come al solito fatica di più ed è 14esimo. Ancora due giorni e questa sciagurata stagione della Ferrari andrà finalmente in archivio. Bene Isack Hadjar con la Racing Bulls-Honda di Faenza. Il francese è settimo davanti a Leclerc e a Fernando Alonso, sempre pimpante il venerdì con la Aston Martin-Mercedes.

Venerdì 5 dicembre 2025, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"083 - 27 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"446 - 31

3 - George Russell (Mercedes) - 1'23"462 - 28

4 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'23"501 - 28

5 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'23"550 - 28

6 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'23"570 - 28

7 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'23"657 - 29

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"658 - 31

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"708 - 27

10 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"750 - 29

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"763 - 29

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'23"832 - 29

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'23"872 - 31

14 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'23"939 - 29

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'23"950 - 32

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'23"958 - 27

17 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'24"303 - 29

18 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'24"474 - 32

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'24"771 - 28

20 - PIerre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"963 - 30