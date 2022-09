GP di Zandvoort, prove libere 3: Leclerc si conferma leader, Russell e Verstappen lo inseguono

C'è ancora Charles Leclerc e la Ferrari al comando delle classifiche del GP di Olanda. Nel terzo turno libero di Zandvoort, come sempre una sorta di anticipazione di quanto si vedrà in qualifica, il monegasco della Ferrari ha lasciato il segno nella tana di Max Verstappen segnando il tempo di 1'11"632. C'è il pienone sul circuito olandese e tutti in maglietta arancione per spingere il loro connazionale campione del mondo, ma la Red Bull-Honda ancora non è perfetta e Verstappen si è dovuto accontentare del terzo tempo in 1'11"793 a 161 millesimi da Leclerc.

E' però la Mercedes che continua a rompere le uova nel paniere ai due contendenti della stagione 2022, ovvero Red Bull e Ferrari. George Russell ha realizzato un notevole secondo tempo ad appena 66 millesimi da Leclerc. L'inglese ha ottenuto il crono di 1'11"698 mentre peggio è andata a Lewis Hamilton, quinto in 1'12"156. Meno ficcante del solito Carlos Sainz, quarto in 1'11"971, ma ostacolato da Sergio Perez, sesto. Ancora bene Fernando Alonso, settimo con la Alpine-Renault, male invece Esteban Ocon, 14esimo.

Bello spunto dei tedeschi Sebastian Vettel, ottavo con la Aston Martin-Mercedes, e Mick Schumacher, nono con la Haas-Ferrari.. Passo indietro della McLaren rispetto alle prove di venerdì, decima con Lando Norris e 17esima con Daniel Ricciardo. Sempre in crisi l'Alpha Tauri-Honda, Alexander Albon con la Williams-Mercedes è 13esimo e lotterà per puntare al Q3. Si conferma ultimo Nicholas Latifi che a Zandvoort, nei tre turni liberi, è apparso in grande difficoltà.

Sabato 3 settembre 2022, qualifica

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"632 - 20 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'11"698 - 24

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"793 - 22

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"971 - 17

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"156 - 25

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"176 - 29

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'12"327 - 16

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"491 - 25

9 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'12"558 - 15

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"591 - 18

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"606 - 15

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"773 - 18

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"775 - 18

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"003 - 20

15 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"046 - 23

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"256 - 22

17 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'13"299 - 20

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'13"359 - 15

19 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'13"421 - 14

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'13"625 - 22