GR Yaris Cup 2026, tutto pronto per la 6^ edizione del monomarca Toyota. In palio la Finale Nazionale al volante della GR Yaris Rally2

Tutto pronto per la GR Yaris Rally Cup 2026, il trofeo monomarca giunto alla sesta edizione, che si presenta con un nuovo regolamento (in attesa di approvazione) che mette in palio la possibilità di diventare pilota ufficiale in occasione della finale nazionale di CRZ. Promossa da Toyota Motor Italia attraverso il reparto corse, Toyota Gazoo Racing Italy, la serie avrà ancora come protagonista la GR Yaris R1T 4X4, vettura che dovrà essere obbligatoriamente equipaggiata con pneumatici marchiati Pirelli. Per valorizzare nuovi talenti e mantenere elevato il livello agonistico, la partecipazione alla GR Yaris Rally Cup 2026 è aperta a tutti i piloti, ad esclusione dei vincitori delle ultime tre edizioni del campionato, dei piloti inseriti nell'elenco prioritario ACI Sport 2026 e di quelli appartenenti all'elenco prioritario FIA.

Il calendario dell'edizione 2026 prevederà una fase di qualificazione che coinvolgerà tutte le gare a calendario tra il 1° marzo e il 30 settembre, includendo Rally Nazionali di categoria A, B e C, sia su asfalto sia su terra, oltre a Ronde e Rally Sprint. Il sistema di punteggio premierà la partecipazione agli eventi di maggiore rilevanza sportiva, attribuendo diversi coefficienti in base alla tipologia di gara. I piloti qualificati si sfideranno quindi sulle strade del 73° Rallye Sanremo, in programma dal 16 al 18 ottobre. In questo contesto, il vincitore del confronto monomarca vedrà concretizzarsi la possibilità di poter vestire la tuta ufficiale di Toyota Gazoo Racing Italy, partecipando alla Finale Nazionale Coppa Rally di Zona 2026, in programma il 14 e 15 novembre sulle strade della Coppa Città di Lucca, al volante della GR Yaris Rally2 messa a disposizione da Toyota Motor Italia.