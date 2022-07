GR Yaris Cup protagonista al 10° Rally di Roma Capitale. La 3° prova del campionato Toyota in programma dal 22 al 24 luglio

Il GR Yaris Rally Cup torna con la terza prova sulle strade del 10/mo Rally di Roma Capitale, quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e valevole anche per il Campionato Europeo FIA. Riflettori puntati, su HP Sport che schiera la coppia tutta siciliana composta da Antonino Cannavò e Gianfrancesco Rappa con la GR Yaris by ZeroCento Team. L’edizione 2022 del Roma Capitale si presenta con il percorso in gran parte rivisto, utilizzando prove nuove, vecchi classici, speciali tecniche e spettacolari, eventi collaterali di grande impatto per portare il rally vicino alla gente. Lo shakedown e la Qualifying Stage utilizzeranno il consueto tracciato allestito a Fumone e sono in programma venerdì 22 luglio, prima della partenza da Roma confermata a Castel Sant’Angelo dalle ore 19:00. Sabato 23 luglio avrà luogo la prima tappa con sei prove speciali. Aprirà «Roccasecca-Colle San Magno», la più corta della gara con 5.50 km, seguita dalla «Santopadre-Fontana Liri» di ben 29.08 km, il tratto cronometrato principe della prima giornata.

Terza speciale la «Guarcino-Altipiani» di 11.85 km. Ciascuna prova sarà ripetuta per due volte, con il riordino e l’assistenza a Fiuggi a metà giornata. Domenica 24 luglio le altre sei prove speciali in programma, tre per due passaggi, con la nuova «Fiuggi» di 6.45 km in apertura e poi in chiusura come «Power Stage», dato che nel nuovo regolamento FIA ERC è previsto come nel WRC un tratto cronometrato per attribuire punti bonus. Le altre prove saranno la «Affile-Bellegra» di 7.34 chilometri e la «Cave-Subiaco» di ben 32.50 km, la più lunga del Campionato Italiano e attualmente la più lunga disputata anche del FIA European Rally Championship 2022. L’arrivo, a Fiuggi, è in programma dalle ore 17:00. Prossimi appuntamenti: 25/27 agosto: 1000 Miglia; 1/2 ottobre: Modena; 21/22 ottobre: Trofeo AC Como.