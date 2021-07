GR Yaris Rally Cup 2021, scatta il monomarca Toyota. Si parte con la prima tappa al Roma Capitale

Questo fine settimana il Rally di Roma Capitale, oltre ai protagonisti del Campionato europeo, del Campionato italiano Sparco e della zona di Coppa Italia, ospita un’importante “prima”. Alla partenza da Castel Sant’Angelo ci saranno anche 11 concorrenti anche della GR YARIS RALLY CUP, al debutto assoluto.

Protagonista di questo nuovo monomarca è la GR Yaris, costruita su una piattaforma unica nel suo genere, avente come obiettivo quello di ridurre al massimo il peso, la GR Yaris è dotata del più potente motore a tre cilindri al mondo 1.6 turbo con 261 CV e una coppia di 360 Nm che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi.

La potenza del motore viene trasmessa a terra da un nuovo sistema di trazione integrale permanente e a controllo elettronico GR-FOUR di Toyota. A completare l’assetto, un differenziale Torsen LSD che gestisce in autonomia la ripartizione della trazione tra le ruote di sinistra e di destra per dare un controllo naturale e diretto dell'auto. E’ stato sviluppato uno specifico kit di allestimento gara, con il quale i team hanno potuto preparare la vettura conforme al regolamento della categoria R1T 4WD nazionale. Il montepremi totale del monomarca è stabilito in 300.000 €uro, distribuito tra premi di gara e premi finali, avrà un’attenzione particolare per i Team partecipanti.

La livrea delle vetture in gara riprende i colori ufficiali rosso, nero e bianco del Toyota Gazoo Racing e sul caratteristico tetto in fibra di carbonio spicca il logo Toyota Gazoo Racing Italy, che seguirà le attività del monomarca.

La nona edizione del Rally RomaCapitale è decisamente molto attesa e proporrà interessanti ed importanti novità rispetto al programma degli ultimi anni. Partirà venerdì 23 luglio alle 19:00 dalla scenografica cornice di Castel Sant'Angelo e proporrà il momento diventato oramai un “must” a livello mondiale: la parata dei concorrenti per le vie di Roma. Le auto sfileranno davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali, al Vittoriano per poi giungere in zona Circo Massimo dove, alle ore 20:00, prenderà il via la prima prova speciale, novità assoluta 2021, con un tracciato completamente cittadino intorno alle Terme di Caracalla.

Sabato 24 e domenica 25 luglio la gara si sposterà invece nell'entroterra laziale, con base a Fiuggi, dove saranno allestiti il Parco Assistenza e il Rally HQ. Le prove speciali caratterizzeranno un percorso che unirà tradizione e innovazione riconosciuto dal mondo rally come uno dei più difficili e tecnici dell'intero calendario continentale. Saranno 13, le prove speciali da affrontare, per un totale di 187,370 chilometri di distanza competitiva, il 29,55 dell’intero tracciato, che misura 635,070 chilometri. L'arrivo sarà a Fiuggi, nel pomeriggio di domenica 25 luglio dalle ore 18,00.