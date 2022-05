GR Yaris Rally Cup, al primo via stagionale alla iconica “Targa Florio”. Quest’anno sei gli appuntamenti tutti su fondo asfaltato

Dopo la premiere dell’anno passato il monomarca GR YARIS RALLY CUP 2022 ha aperto il suo ciclo di gare, sei appuntamenti, tutti su fondo asfaltato e caratterizzati da tracciati impegnativi, a partire dall’iconica Targa Florio, dove con i suoi dodici iscritti ha coperto circa il 20% dei concorrenti nella competizione principale.

GR YARIS RALLY CUP conferma l’interesse suscitato già al suo esordio, molti degli iscritti sono “fidelizzati” dalla prima stagione di trofeo l’anno scorso. La principale novità sotto l’aspetto tecnico è rappresentata dall’adozione del nuovo cambio sequenziale a cinque rapporti in luogo del tradizionale sistema ad “H“. Un’evoluzione in grado di assicurare ai piloti un maggior feeling di guida e sensazioni più “racing” grazie all’eliminazione dei tempi morti di cambiata. Questo significa maggiore reattività, maggiore competitività e affidabilità. GR YARIS monta un motore 3 cilindri da 1,6 litri turbocompresso in grado di erogare 261 Cv, con differenziale meccanico Torsen, ammortizzatori regolabili a 2 vie e freni a disco anteriore da 365 mm e posteriori da 297 mm. La vettura è omologata in classe R1T 4x4T nazionale.

Tra i piloti da segnalare la rinnovata presenza si Alessandro Ciardi, vincitore assoluto del 2021 e Angelo Pucci Grossi, figlio dell’indimenticato re della terra, vittorioso invece fra gli Under 25. Ma ci saranno diversi altri della “vecchia guardia” pronti a far sentire la loro presenza, come il valtellinese Marco Gianesini, che ha recentemente portato al debutto la GR Yaris con il nuovo cambio sequenziale al Rally Prealpi Orobiche con un risultato eclatante, sia sotto l’aspetto sportivo che anche tecnico. Attenzione pure a Thomas Paperini, mattatore dell’ultima parte di stagione 2021. Anche Federico Romagnoli, Tommaso Paleari ed il finlandese Manninen hanno riconfermato fiducia al trofeo, nel quale debuttano Antonino Cannavò, Jacopo Facco, Gianluca Luchi e Mattia Menegaldo.

In Sicilia si è presentato come “guest star” il romano Fabio Di Giannantonio. La giovane promessa del motociclismo, al debutto quest’anno nella classe regina con la Ducati del Team Gresini, sarà al suo primo rally, con la vettura ufficiale di TGR.

Confermata anche la presenza di Matteo Bobbi, già ambassador TGR Italy dell’edizione 2021 ed insieme a Di Giannantonio avranno modo di accompagnare i fan del TGR lungo gli appuntamenti del campionato, interagendo tra loro e raccontando le curiosità, i segreti e le emozioni al volante di GR YARIS.

Importante montepremi di 250.000€ a disposizione di team e piloti, che conferma l’impegno di Toyota Motor Italia nel mondo degli sport motoristici. A ulteriore conferma di tale impegno, è stato introdotto un importante montepremi aggiuntivo per la finale di Coppa Italia, Rally del Lazio, 5 e 6 novembre.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2022

5 - 7 maggio 106^ Targa Florio

24 - 25 giugno 16. Rally di Alba

21 - 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale

25 - 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia

01 – 02 ottobre 42. Rally Città di Modena

21 – 22 ottobre 41. Trofeo AC Como