Gran Turismo, il weekend da tutto esaurito a Vallelunga è nel segno dell'Audi. Trionfo per la R8 LMS di Drudi, Ferrari e Agostini

VALLELUNGA - Il week end da tutto esaurito all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga si chiude nel segno dell’Audi. E’ andata infatti alla R8 LMS di Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari e Riccardo Agostini la vittoria nel terzo round della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo. Un successo meritato quello dell’affiatato trio di Audi Sport Italia nella tre ore romana.

Nel primo stint Agostini, scattato dalla seconda fila dello schieramento, ha sempre mantenuto il contatto con i primi e nel finire della sua frazione è salito al secondo posto alle spalle di Zampieri, consegnando la vettura a Ferrari, che è balzato subito al comando grazie all’handicap tempo dei portacolori della Scuderia Baldini. Il giovane pilota piacentino non ha sbagliato nulla nonostante una safety car, ha mantenuto sempre la leadership consegnando la vettura a Mattia Drudi un vantaggio di oltre 10 secondi sulla BMW del canadese Bruno Spengler. Seconda a 4 secondi la Ferrari 488 Evo di AF Corse affidata alle due frecce tricolori Giorgio Roda e Antonio Fuoco e alla tedesca Carrie Schreiner che ha saputo farsi largo tra le altre tre Ferrari del velocissimo Daniele Di Amato e Alessandro Vezzosi, Fisichella-Gai-Zampieri e Matt-Vilander.

Fisichella e Zampieri attesissimi nella gara di casa hanno iniziato la tre ore di gran carriera, ma hanno dovuto scontare i 40 secondi di handicap. Comandini-Zug-Spengler (BMW M6 GT3), invece, dopo un’ottima prima parte di gara hanno perso il terzo posto nel finale a causa di problemi ai freni. Solo ottava la prima Lamborghini. Amici-Di Folco-Middleton (Lamborghini Huracan), leader del campionato alla vigilia della gara romana, rallentata da un contatto nelle fasi iniziali che ha visto coinvolto il pilota britannico, e da una penalizzazione di 10 secondi comminata a Di Folco per una toccata su Mancinelli. Il pilota romano è stato autore di uno stint straordinario dove a lungo ha combattuto con il pilota dell’Easy Race ma anche con Di Amato e Fisichella, tuttavia nulla è perduto nella corsa al titolo che vede i piloti dell’Imperiale Racing ancora in lizza.

La quarta e ultima gara del Campionato Endurance è in programma l’8/10 ottobre al Mugello. Sarà un gran finale con Drudi-Agostini-Ferrari, Fisichella-Gai-Zampieri e Di Folco-Amici-Middleton attualmente racchiusi in cinque punti, pronti a giocarsi il titolo. Assegnato già a Vallelunga invece il titolo Campionato Italiano Sport Prototipi che va, nonostante il ritiro nella gara vinta da Davide Uboldi, a Danny Molinaro per un punto su Matteo Pollini.

Nelle altre gare dominio di Luca Attianese in gara 1 con il leader di classifica Bagnasco che rimonta e vince in gara 2 per quanto riguarda il Mini Challenge. Federico Casoli, con la doppietta di Vallelunga, è campione nell’Academy con la MINI John Cooper Works Challenge Lite.

Dopo la vittoria colta a Imola prima della pausa estiva, il 18enne pilota di Ombra Racing Leonardo Caglioni a ha conquistato sia le qualifiche sia gara 1 del quarto round stagionale di Porsche Carrera Cup Italia che ha visto in pista ben 32 vetture al via. Il giovane bergamasco inserito nello Scholarship Programme di Porsche Italia, che sul traguardo ha preceduto Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia), nuovo leader della classifica generale, e Alberto Cerqui, tornato sul podio con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform.

Enrico Fulgenzi campione 2013 ha vinto gara 2 domenica firmando il primo successo del suo giovane team EF Racing. Con Fulgenzi, sul podio di Vallelunga sono saliti Alessandro Giardelli, e Alberto Cerqui, il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform di nuovo terzo come al sabato.

ll penultimo round stagionale della prima edizione della BMW M2 CS Racing Cup Italy si chiude nel segno di Gustavo Sandrucci e Lorenzo Marcucci che si spartiscono le vittorie all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga. In gara 1, sul podio, salgono Alessandro Brigatti e Luigi Ferrara, mentre in gara 2, con Brigatti ancora sul secondo gradino del podio dietro a Marcucci, sale sul podio Jody Vullo alla sua prima gara nella serie dell’elica bavarese.