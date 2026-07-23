Gran Turismo Sprint, al Mugello battaglia nel weekend con sei gare in programma. Un fine settimana decisivo per le 3 serie

A dispetto del caldo e delle temperature elevate 160 piloti scenderanno in pista al Mugello questo fine settimana per il terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Sei le gare in programma sull'impegnativa pista toscana, con due prove per ciascuna serie – GT3, GT Cup e GT4 Italy Series – in un fine settimana che si annuncia decisivo per gli equilibri dei tre campionati e che conferma l’elevato livello tecnico e internazionale raggiunto dalla serie tricolore.

La GT3 arriva al Mugello per il giro di boa della stagione con una classifica ancora apertissima. Al comando si presenta il tedesco Jens Klingmann, leader con 55 punti dopo aver conquistato due vittorie nelle prime quattro gare della stagione con la BMW M4 GT3 di BMW Italia-Ceccato Racing. Il pilota tedesco, affiancato nel round inaugurale di Imola da Raffaele Marciello e da Max Hesse a Vallelunga, sarà nuovamente in gara con il suo connazionale. Alle sue spalle inseguono i portacolori del VSR Dimitrov-Riccitelli (Lasmborghini Huracan GT3 Evo2), secondi in classifica con 41 punti, mentre la lotta per le posizioni di vertice coinvolge anche Guy Albag (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), terzo con 33 punti, e gli equipaggi Nova Race, Rodriguez-Forenzi, quinti con 33 punti, e Ebrahim-Ferati, sesti a quota 29, tutti ancora in piena corsa per il titolo.

La pattuglia Lamborghini, la più numerosa dello schieramento, potrà contare sulle Huracan GT3 Evo2 del VSR, che oltre all’equipaggio attualmente secondo in campionato, schiererà Cook- Denning, Levet-Paverud e Michelotto-Zanon. A completare la rappresentanza della Casa di Sant’Agata Bolognese saranno Oregon Team con Pulcini-Stalidzane e Geraci-Luchetti, DL Racing con Segù-Perera, Randazzo-Tribaudini e Bouarfa-Clementi Pisani, Star Performance con Fischbaum-Pavlovic e Imperiale Racing con De La Iglesia-Denes.

Nutrita anche la presenza Ferrari, con le cinque 296 GT3 Evo2 schierate da Spirit of Racing che, oltre ai leader della classifica GT3 Pro-Am Braschi-Machiels, porterà in pista gli equipaggi Forgione-Rugolo, Duran-Perel, lo statunitense Ziad Ghandour e Fontana-Gai, questi ultimi leader della GT3 AM. Completano lo schieramento della Casa di Maranello le 296 di Double TT Racing, affidata a Ferrari-Renmans, quella di Easy Race con Gorini-Marchiante e la vettura di Target Racing con il cinese Han Huilin. Chiudono lo schieramento della classe GT3 Audi, Mercedes-AMG e McLaren. La Casa dei quattro anelli sarà rappresentata dalle R8 LMS GT3 Evo2 di Tresor Attempto Racing, affidate a Levi-Mazzola, Scholze-Cassarà e a Andrea Frassineti, quest’ultimo iscritto come pilota singolo, oltre alla vettura di Audi Sport Italia con Sarieddine-Jefferies.

Sul fronte Mercedes-AMG, Antonelli Motorsport il team del papà di Kimi Antonelli, porterà in pista oltra alla vettura di Guy Albag quelle di Malvestiti-Guirreri e Colombini-Zonzini, mentre Stratia Motorsport schiererà Fascicolo-Denisov. Completa il lotto dei costruttori la McLaren 720S GT3 Evo di Raptor Engineering, affidata a Cazzaniga-MacDonald, vincitori di Gara1 a Vallelunga e tra i principali protagonisti attesi anche sul circuito toscano.

Tra gli altri piloti, Alberto Clementi Pisani, il giovane romano che punta a un'ulteriore crescita si presenta al Mugello con un nuovo team, il DL Racing, passando da Audi a Lamborghini. "Conosco già il brand, avendo corso nel Supertrofeo. Sarà una nuova esperienza. Ho fatto dei test con il team e mi trovo molto bene. Quella del Mugello sarà la gara più calda dell'anno. Fondamentale è la preparazione fisica, da mesi sto seguendo un programma di allenamento. Nelle giornate di gara diventano importanti gli integratori cercando di mantenere l'equilibrio dei liquidi". Nuovo è anche il compagno di squadra, il francese Bourfa, che prende il posto di Di Folco. Medesima è invece la determinazione: "Vincere il campionato italiano, per poi puntare agli eventi internazionali".

Anche la GT Cup si appresta a vivere il giro di boa della stagione con le classifiche ancora apertissime nelle due divisioni. Nella GT Cup Prima Divisione si preannuncia una delle sfide più incerte dell’intero weekend. In Pro-Am, infatti, i primi cinque equipaggi della classifica sono racchiusi in appena 11 punti, con ben 40 punti in palio nelle due gare del Mugello, uno scenario che lascia aperta qualsiasi prospettiva nella corsa al titolo. Al comando ci sono Pietro Alessi e Mattia Lancellotti (Lamborghini Huracan ST Evo2-SF Squadra Corse) con 45 punti, davanti all’altra Lamborghini di Giacomo e Matteo Pollini (Pollini Racing) a quota 40. Alle loro spalle inseguono un agguerrito terzetto di Ferrari 296 Challenge formato dai due equipaggi Best Lap, Frassineti-Pegoraro e Postiglione-Comandini, e Croccolino-Paniccià (MRNC 12), vincitori di gara-2 a Vallelunga, tutti ancora in piena corsa per il primato.

Stefano Comandini, il "Comandante" la vede così: "A Vallulunga abbiamo raccolto ben poco, e abbiamo perso la leadership del campionato. Conosco bene il Mugello, la macchina comincio a conoscerla un pò. La pista dovrebbe essere favorevole, anche alle Lamorghini che vanno molto forte. Cercheremo di recuperare punti per la nostra classifica. Sarà una gara fondamentale per il nostro campionato, poi a Monza daremo il massimo". "Per quanto riguarda il caldo - continua il Comandante - occorre bere tanto durante tutte le giornate del week end. In macchina le temperature sono molto più elevate, ma in gara saremo al volante 25-30 minuti".

La GT4 Italy Series si appresta a vivere al Mugello il terzo dei cinque appuntamenti stagionali con uno schieramento di sedici equipaggi e una classifica ancora tutta da scrivere. Dopo la doppietta conquistata a Vallelunga, Giacomo Maman e Gustavo Sandrucci (Casals Motorsport) si presentano al comando della graduatoria (65 punti) con la loro BMW M4 GT4 Evo, chiamati a difendere la leadership in un fine settimana che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo. L’assenza, per il secondo appuntamento consecutivo, dei vincitori delle due gare inaugurali di Misano, Boström-Joslyn, fermi a quota 40 punti, offre infatti una ghiotta occasione ai principali inseguitori. A partire da Lasagni-Ziccardi (Mercedes AMG GT4-CZ Bassano), terzi in campionato con 37 punti e pronti a scavalcare l’equipaggio Toyota, mentre Zanin-Bencivenni (Porche Cayman GT4-MEF Motorsport), quarti a quota 34, cercheranno di rilanciarsi nella lotta per le posizioni di vertice.