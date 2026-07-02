La “Grande Bellezza” del Rally di Roma Capitale è in rampa di lancio. Tanti i protagonisti del Ciar e del FIA European Rally Championship

La Grande Bellezza del Rally di Roma è pronta per essere vissuta. Sono venuti da tutto il mondo per la XIV edizione del Rally della Capitale, maestoso quarto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026. Sono ben 126 infatti gli equipaggi che attratti dalla Città Eterna si sfideranno dal 3 al 5 luglio in una delle gare-evento più attese da tutto il motorsport mondiale. I protagonisti del CIAR Sparco incroceranno così il loro cammino, all’ombra dell’Anfiteatro Flavio, con le stelle internazionali del FIA European Rally Championship, per un weekend di controsterzi nel cuore di Roma e nel cuore d’Italia che promette emozioni indimenticabili.

Per l’edizione 2026 la gara organizzata da Motorsport Italia ha portato grandiose novità, confermando d’altro canto le sue più uniche qualità. Circa 200 i chilometri di prove speciali ricavati fra la Sabina, il Reatino, lungo il Lago del Turano, la Valle dell'Aniene, Subiaco e il Monte Livata, la maggior parte dei quali completamente inediti o profondamente rivisti rispetto agli anni passati. Il cuore dell’evento, con Parco Assistenza, Fan-Zone, Head Quarter e Media Center saranno invece nel quartiere dell’EUR, ma la partenza avverrà sempre dal cuore imperiale di Roma. L’appuntamento imperdibile infatti, dopo la parata fra le strade di Roma, è già fissato a venerdì 3 alle ore 20, quando ai piedi dell’Anfiteatro Flavio partirà l’inimitabile SPS “Colosseo ACI – Roma”, una prova speciale interamente ricavata su Colle Oppio, antipasto suggestivo dello spettacolo sportivo dei giorni successivi.

La Grande Bellezza del Rally di Roma Capitale riserverà però altre sorprese per i migliaia di appassionati, dopo due giorni di gara estenuanti, caldi e veloci su prove speciali tecniche e probanti, con un arrivo monumentale. Domenica 5 alle 18:30 infatti i vincitori della gara verranno celebrati in Via della Conciliazione, nel cuore di Roma davanti a San Pietro, con addirittura le Frecce Tricolori che coloreranno con il loro lungo tricolore la premiazione finale del rally. In mezzo alle stelle dell’ERC sono determinati a portare in alto il tricolore i tanti equipaggi italiani di livello internazionale in bagarre per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, ancor più motivati dal fatto che questo round assegnerà punteggio a coefficiente maggiorato 1,5.

Tra questi spuntano i protagonisti finora della stagione 2026, come Andrea Crugnola con Luca Beltrame, che al Ciocco hanno regalato alla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale con i colori ufficiali di Lancia Corse la prima vitt. Il pilota varesino ha vinto per due volte la gara capitolina, mentre per tre volte ha sfiorato il successo Simone Campedelli. L’esperto pilota cesenate, ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy con Tania Canton sulla GR Yaris Rally2 è in un ottimo periodo di forma e vuole dimostrare le sue potenzialità in una gara internazionale.

Definitivamente tra i grandi del rallysmo italiano poi Roberto Daprà, portacolori ACI Team Italia su Skoda Fabia RS condivisa assieme a Luca Guglielmetti, prim’attore stabile del CIAR Sparco ma anche del WRC2, che già lo scorso anno aveva strappato il podio tricolore. Deciso a confermare gli ottimi risultati anche Bostjan Avbelj con Damijan Andrejka, il Campione Promozione in carica che ha concluso davanti a tutti l’ultimo round del Campionato a Verona, anche lui su Skoda Fabia RS. Vuole poi continuare a crescere nei piazzamenti Fabio Andolfi con Marco Menchini alle note, tornato su vettura ceca nell’ultima gara subito con un ottimo feeling.

Gara fondamentale nel CIR Promozione invece per Andrea Nucita, affiancato da Maurizio Messina su Skoda RS con pneumatici Hankook, a differenza di tutti i precedenti su Pirelli, che può già cominciare a sperare nel titolo. Continuerà l’adattamento su Hyundai I20 invece Ivan Ferrarotti navigato da Fabio Grimaldi, esattamente come l’ex pilota di F1 Heikki Kovalainen vorrà perseverare su Citroen C3 condivisa assieme a Patric Ohman lo sviluppo degli pneumatici Dunlop. Chiuderanno infine la flotta degli equipaggi in lotta per i punti nel CIAR Sparco Carmine Tribuzio con Fabiano Cipriani e Sara Carra con Maurizio Mauri, entrambi su Skoda Fabia, ma con l’equipaggio tutto in rosa che vorrà massimizzare il risultato per il Femminile.

Estrema ancora una volta la qualità del Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici, dove anche qua i protagonisti tricolori punteranno a stare davanti agli equipaggi europei. Con i favori del pronostico parte il leader e mattatore di questo inizio stagionale Gabriel Di Pietro, in coppia con Andrea Dresti su una Peugeot 208 gommata Pirelli in un mare di Lancia Ypsilon con pneumatici Michelin. Vorranno invece mettersi in mezzo e fermare l’avanzata dell’ossolano Edoardo De Antoni con Martina Musiari, in gran forma a Verona, così come il toscano Christopher Lucchesi con Enrico Bracchi ormai tornato al suo miglior ritmo, e Moreno Cambiaghi con Giulia Paganoni, anche loro sugli scudi nelle ultime uscite.

Ha sorpreso poi nelle ultime gare il giovane Nicolò Ardizzone, in coppia con Alessandro Scartabelli anche lui su Lancia Ypsilon, mentre è stato davvero sfortunato uno dei più attesi protagonisti, Simone Di Giovanni navigato da Andrea Colapietro. Entrambi puntano a fare bene in una gara tosta, dove Di Giovanni lo scorso anno si era imposto di forza. Devono invece continuare a cercare sempre più confidenza sulla Rally4 di Lancia Federico Francia con Carlo Nesti e Micheal Rendina con Alex Guion, quest’ultimo con poche gare ancora su vettura italiana. Anche Mattia Vita, affiancato da Alessio Foresto, deve ancora lavorare appieno sulla Ypsilon, così come Roberto Gobbin navigato da Ismaele Barra.

Il Rally di Roma Capitale riparte poi la stagione del gentleman driver Emanuele Fiore navigato questa volta da Nicolò Gonella che terrà l’occhio anche sulla classifica Over55, proprio come Gobbin. La gara capitolina deve essere poi un riscatto per Federico Gangi e Lorenzo Lorallini, rispettivamente in coppia con Federico Capilli e Francesco Magrini, mentre la classifica del CIAR Femminile sarà uno degli obiettivi di Asia Vidori e Alice Tasselli. Attenzione infine a Gianmarco Lazzarato con Giulia De Nicola e a Carlo Covi con Michela Corigiola, quest’ultimi su Peugeot 208. Pur non prendendo punti nella classifica delle “tuttoavanti” saranno indubbi protagonisti di categoria i talenti di ACI Team Italia in lotta per l’ERC Junior, come Sebastian Dallapiccola affiancato da Nicolò Lazzarini, vincitore del CIAR Junior 2025, Francesco Dei Ceci con Christian Vizzaccaro anche ufficiali Lancia Corse, e il giovane Valentino Ledda affiancato da Claudio Mele, loro su Opel Corsa rispetto ai compagni su Lancia.

La sfida nel CIAR Rally3 invece vedrà la bagarre tra l’austriaco Maximilian Lichtenegger navigato da Bernhard Ettel su Renault Clio e il toscano Paolo Moricci con Paolo Garavaldi su Ford Fiesta, distanti appena un punto nella classifica del campionato. Nel CIAR Rally5 invece al duello con Alessandro Selvaggi e Valentina Pasini da questo round si aggiungerà l’equipaggio turco composto da Kübra Denizci Keskin e Kerem Deveci.

Il Rally di Roma Capitale scatterà venerdì 3 luglio con lo shakedown di Frascati-Tuscolo (6 km), in programma dalle 8:00 alle 14:30, seguito dalla Qualifying Stage alle 10:31 che determinerà l’ordine di partenza dei protagonisti assoluti. Nel tardo pomeriggio gli equipaggi sfileranno nella parata inaugurale dall’EUR fino al centro storico di Roma, dove alle 20:00 prenderà il via ufficiale della manifestazione da Via degli Annibaldi.

A seguire, la spettacolare SSS1 “Colosseo ACI – Roma” (1,30 km) illuminerà il cuore della Capitale con il Colosseo a fare da sfondo. Sabato 4 luglio la gara entrerà nel vivo nel Reatino con due passaggi su Vallecupola da 22,50 km, Piana di Rascino da 27,85 km e Colle di Tora – Poggio Moiano da 11,58 km. Domenica 5 luglio il gran finale si sposterà nell’area di Subiaco e Canterano, con due passaggi sulla Monastero – Monte Livata da 22,21 km e sulla Canterano – Gerano da 13,72 km, quest’ultima valida anche come Power Stage conclusiva. Il gran finale sarà ospitato nello scenario unico di Via della Conciliazione, ai piedi di San Pietro, dove si svolgeranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione, impreziositi dall’esibizione delle Frecce Tricolori.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 51pt; 2. Daprà 50,5pt; 3. Nucita 29pt; 4. Campedelli 24pt; 5. Avbelj 23pt;

CLASSIFICA CIAR 2RM: 1. Di Pietro 59,5pt; 2. Cambiaghi 31pt; 3. Lucchesi 28pt; 4. De Antoni 25pt; 5. Ardizzone 18pt;

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Nucita 61,5 pti; 2. Rusce 31 pti; 3. Sulpizio. 17 pti; 4. Tribuzio 16 pti; 5. Kovalainen 15 pti.

LEADER CAMPIONATI: Over55 - Ceccato | Femminile - Carra | Rally3 - Lichtenegger | Rally5 e R1 - Nicelli | Tyre Suppliers - Pirelli