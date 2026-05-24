Grande spettacolo al “Taruffi” di Vallelunga nel GT3: doppietta per la BMW M4 di Klingmann e Hesse

Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint saluta l’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga con le ultime due gare in programma che hanno regalato grande spettacolo al numeroso pubblico. In gara-2 GT3, dopo il successo in gara-1 della McLaren, è arrivata una bella doppietta per i colori BMW, grazie alla vittoria di Jens Klingmann e Max Hesse (BMW Italia-Ceccato Racing) che al volante della M4 GT3 hanno preceduto la vettura gemella di Ebrahim-Ferati (Nova Race).

Il podio è stato completato dal terzo posto di Dimitrov-Riccitelli (Lamborghini Huracan GT3 Evo2-VSR), autori di una splendida rimonta dalla 11^ posizione di partenza. Scattato dalla seconda fila, Klingmann ha mantenuto inizialmente la terza posizione per poi salire in seconda piazza con il sorpasso sulla McLaren di Cazzaniga, restando a stretto contatto con il leader della corsa, Guy Albag. Al cambio pilota Hesse, senza alcun handicap da scontare, è passato a condurre con sette secondi di vantaggio su Ebrahim, amministrando poi con autorità la leadership fino alla bandiera a scacchi.



La classifica Assoluta GT3 vede ora al comando Klingmann a quota 55, davanti a Dimitrov e Riccitelli (41), Marciello (35). E’ stata una splendida vittoria quella conquistata in gara 2 della GT CUPda Croccolino-Paniccià, protagonisti di una gara tutta in crescendo culminata con il primo successo della neonata scuderia MRNC12 di Giammarco Marzialetti. Scattati dalla seconda fila con il 17enne pilota marchigiano, i portacolori della squadra civitanovese hanno mantenuto il contatto con i battistrada per tutta la durata del primo stint, chiuso in quarta posizione. Al momento del cambio pilota, l’equipaggio MRNC12 ha potuto sfruttare l’assenza di handicap tempo, balzando al comando con Croccolino, che nella seconda parte di gara ha imposto un ritmo sostenuto.

Alle sue spalle ha tentato in tutti i modi di ricucire il distacco Pietro Alessi, subentrato a Mattia Lancellotti scattato dalla pole position. I portacolori di SF Squadra Corse erano però gravati dall’handicap tempo per la vittoria in gara-1 e, dopo il cambio pilota, sono scivolati in seconda posizione. Tuttavia Alessi ha provato a riavvicinarsi a Croccolino, ma il pilota toscano ha gestito con grande lucidità la pressione nelle fasi finali andando a conquistare il meritato successo.



Alle spalle dei primi due equipaggi è arrivata una straordinaria rimonta di Giancarlo Fisichella e Stefano Roda con la Ferrari 296 Challenge di Double TT Racing. Partiti addirittura dalla undicesima fila, dopo il primo stint del pilota lombardo, l’ex pilota di Formula 1 ha progressivamente recuperato terreno portandosi fino al terzo posto finale. Gara di rimonta anche per Postiglione-Comandini con la Ferrari 296 Challenge di Best Lap, risaliti fino al sesto posto. Sfortunata invece la prova dei compagni di squadra Frassineti–Pegoraro (Ferrari 296 Challenge-Best Lap), in lotta per le posizioni di vertice fino al contatto con Giacomo Pollini nel finale di gara.

Ramiro Zago, dopo sole quattro gare nel TCR Italy sale per la prima volta sul gradino più alto del podio all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, che ha ospitato la seconda tappa della stagione 2026: argentino, classe 2024 (insieme a Carlo Alberto Bocca il più giovane iscritto alla serie), una ancora breve carriera alle spalle nelle serie sudamericane, Zago ha regalato così il primo successo a MM Motorsport di Emanuele Alborghetti e Gianna Aiello dopo tre anni, da gara 2 di Monza 2023 con Lageveld. L'ultimo successo, invece, per la Honda Civic FL5 risaliva al 2024 con Paolo Rocca, allora pilota di ALM, in gara 1 al Mugello.



A completare il programma domenicale gara 3 del campionato italiano F4 con il bis del finlandese Luka Sammalisto: partito dalla seconda casella. Seconda piazza a Robinson, terzo Walther.