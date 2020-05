Grazie all'introduzione del budget cap, il team Haas non lascerà la F1

Il budget cap salverà il team Haas? La squadra americana, entrata in F1 nel 2016 ottenendo subito ottimi risultati, lo scorso anno aveva vissuto una stagione a dir poco disastrosa, portando il boss Gene Haas a riflettere sulla opportunità di proseguire l'avventura nel Mondiale dichiarando: "Voglio vedere come inizierà il 2020. Un altro anno negativo non giocherebbbe a favore. A livello economico la F1 non ripaga, posso dirlo. Questo modello di business non aiuta le squadre più piccole, sette team ricevono il 30 per cento di tutti i guadagni. Almeno nel nostro caso, solo un terzo dei nostri costi viene finanziato. È uno sport difficile, di poco beneficio a chi non sta nelle prime quattro o cinque posizioni".

Dopo poche settimane è scoppiata l'emergenza Coronavirus, il Mondiale F1 è stato rinviato e i team hanno iniziato a conoscere una crisi sempre maggiore: ogni Gran Premio saltato equivale a una perdita di almeno 2 milioni di euro. Nel frattempo, si è fatta largo con sempre maggiore insistenza l'idea prima, la conferma poi, del budget cap, ovvero una limitazione delle spese in F1 uguale per tutte le squadre, dalla migliore alla peggiore. E le cose sono cambiate permettendo ai team che non fanno parte di un grande costruttore, di essere più ottimiste. Gunther Steiner, team principal Haas, ha affermato: "Penso che rimarremo in F1, il budget cap avvicinerà tutti i team, ed essere competitivi sarà d'aiuto. Sono in contatto con Gene Haas quasi ogni giorno, vuole essere coinvolto su quanto sta accadendo, e sembra soddisfatto".

A supporto di questa tesi anche uno dei due piloti della squadra, Kevin Magnussen (l'altro è Romain Grosjean) che a un giornale danese ha affermato: "Il tetto alle spese è destinato ad essere abbassato dai 175 milioni di dollari iniziali e questo può farci diventare più competitivi. Stiamo parlando di un limite che in realtà è vicino al nostro attuale budget e significa che potremo andare avanti senza cambiamenti, di fatto, mentre molti dei nostri avversari dovranno operare dei tagli". In primis Ferrari e Mercedes...