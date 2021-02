«Gresini è morto», l'annuncio con un tweet del team: dopo 2 mesi di lotta contro il Covid è scomparso

«Fausto Gresini è morto», l'annuncio con un tweet del team: dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid è scomparso.

«La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto». Così il Team Gresini annuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome.

«Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese - si legge nella nota - e alle innumerevoli persone che hanno avuto l'occasione di conoscerlo e apprezzarlo». Gresini, ex campione di moto, ha vinto tra l'altro due titoli mondiali nella classe 125 e ora guidava la scuderia di MotoGp che porta il suo nome. Le condizioni dell'ex pilota si erano aggravate negli ultimi giorni per le complicanze legate al covid.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb