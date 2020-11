F1, Grosjean in ospedale dopo l'incidente: «Sto bene». Solo ustioni, nessuna frattura. L'impatto avvenuto a 221 km/h

Romain Grosjean, il pilota francese della Haas rimasto coinvolto oggi in un drammatico incidente durante il Gp del Bahrain di F1, sta fortunatamente bene. Ha riportato soltanto alcune ustioni e nessuna frattura. A spiegarlo è stata una nota diffusa direttamente dalla scuderia statunitense. L'impatto tra la sua Haas VF-20 e il guard-rail del circuito di Sakhir è avvenuto a 221 km/h.

Grosjean, classe 1986, apparso sorridente ma con le mani fasciate per le ustioni, ha parlato attraverso un video su Instagram: «Ciao a tutti, volevo dirvi che sto bene, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di sostegno e per l'aiuto della FIA e dei medici. Non ero favorevole all'Halo qualche anno fa. Ma penso sia la cosa migliore portata in Formula 1. Se l'Halo oggi non sarei qui a parlarvi. Grazie a tutti. Spero di potervi scrivere presto per aggiornarvi».