Grosjean, un addio originale alla F1. Guiderà la Mercedes di Hamilton in un test sul circuito Paul Ricard. L'idea è di Toto Wolff

LONDRA - Romain Grosjean scriverà il capitolo finale della sua carriera in Formula 1 guidando la Mercedes vincitrice del titolo di Lewis Hamilton. Il 35enne pilota francese ha chiuso anticipatamente la sua stagione in F1 dopo aver subito gravi ustioni in un grave incidente nel Gran Premio del Bahrain dello scorso novembre. Ma ora Grosjean, che non ha guidato una macchina di F1 dall’incredibile incidente, entrerà nell’abitacolo delle Frecce d’argento 2019 di Hamilton per una giornata di test sul circuito Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia, il 29 giugno, sette mesi dopo il suo incidente. Grosjean piloterà la vettura anche per una serie di giri dimostrativi prima della sua gara di casa nella stessa sede due giorni prima.

«Sono così entusiasta di tornare su una vettura di F1. Sarà un’opportunità speciale per me e guidare una Mercedes vincitrice del campionato del mondo sarà un’esperienza unica. La prima volta che ho sentito parlare della possibilità di guidare una Mercedes è stata nel mio letto d’ospedale in Bahrain, quando il team principal Toto Wolff ha fatto l’invito. Leggerlo mi ha rallegrato molto», ha spiegato Grosjean. Mentre Toto Wolff ha dichiarato: «L’idea è venuta per la prima volta quando sembrava che Romain avrebbe concluso la sua carriera attiva in Formula Uno, e non volevamo che il suo incidente fosse il suo ultimo momento in una vettura di F1. Conosco Romain dai tempi in Formula Tre, quando vinse il campionato. Ha goduto di una lunga carriera di successo in F1 e volevamo assicurarci che i suoi ricordi finali fossero al volante di un’auto vincitrice del campionato».