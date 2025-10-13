GT2 European Series: Audi e KTM si dividono il bottino a Barcellona, Maserati LP Racing domina la classe Am

MONTMELÒ – Il fine settimana di Barcellona ha chiuso in modo spettacolare la stagione 2025 della GT2 European Series. Sul circuito catalano si è assistito al ritorno al successo assoluto sia di Audi che di KTM. Non solo, perché Philippe Prette ha ribadito la propria supremazia assoluta nella classe Am, portando a dieci il numero dei successi stagionali con la Maserati di LP Racing. Il tracciato del Montmelò ha, inoltre, fatto da palcoscenico al promettente debutto della Ginetta, andata subito a podio.

In Gara 1 la scena è stata tutta per Otto Blank e Pierre Kaffer, capaci di riportare l’Audi R8 GT2 sul gradino più alto del podio dopo oltre due anni di assenza. La coppia del team LP Racing ha gestito alla perfezione una gara movimentata sin dai minuti precedenti alla partenza, quando la KTM X-BOW di RTR Projects, autrice della pole, è rimasta ferma ai box per un problema tecnico.

L’assenza della vettura austriaca ha sparigliato le carte, favorendo una partenza quasi caotica in cui la Mercedes AMG GT2 di Alberto De Martin ha sfruttato al meglio la situazione per portarsi al comando. Alle sue spalle Prette ha tentato di imporre il ritmo, ma la bagarre per le prime posizioni si è presto accesa con le Maserati e le Mercedes protagoniste di contatti e penalità che hanno costretto più di un equipaggio a rivedere le proprie ambizioni.

Il momento decisivo è arrivato dopo la sosta ai box, quando Kaffer ha preso il volante dell’Audi, precedentemente guidata da Blank, e ha iniziato una rimonta forsennata. Con pista libera e mettendo in mostra un passo costante, il tedesco ha restituito ad Audi un successo atteso da Valencia 2023. Alle sue spalle, la nuova Ginetta G56 ha firmato un debutto da sogno. Affidata alla coppia Lawrence e Freddie Tomlinson, padre e figlio, la coupé britannica ha centrato il secondo posto assoluto dimostrando un gran potenziale in vista della prossima stagione.

Il podio di ProAm è stato completato dal Mercedes AMG GT2 di Nil Montserrat per NM Racing Team, mentre nella classe Am Prette ha nuovamente imposto la sua legge. Dopo un avvio complicato e una fase centrale in cui ha ceduto la leadership, il monegasco del team LP Racing ha rimontato fino al traguardo. Prette ha poi chiuso davanti alla Maserati MC20 GT2 dei compagni di squadra Stéphane Ratel e Jean-Denis Delétraz e alla Mercedes AMG di Ondrej Rokos e Petr Lisa.

Gara 2 ha offerto un copione completamente diverso, ma non meno spettacolare. Dopo il ritiro forzato di sabato, la coppia della KTM X-BOW Lennart Marioneck e Mato Homola ha trasformato la delusione in trionfo con una prestazione perfetta. Costretti a partire dalla corsia dei box, l’equipaggio di RTR Projects ha rimontato fino alla vittoria, tagliando il traguardo con oltre trentacinque secondi di vantaggio sugli inseguitori. Quello visto a Montmelò è stato un successo netto e mai messo in discussione, che ha riportato KTM sul gradino più alto dopo più di un anno dal trionfo di Monza 2024.

L’inizio della corsa è stato segnato dal contatto tra la Maserati MC20 di Mauro Calamia e la Mercedes AMG di Montserrat, entrambi poi costretti ai box. Questo ha spianato la strada a un acceso duello a tre tra l’Audi vincitrice di sabato, la KTM del Team MZR e la Ginetta CMR. Kaffer, ancora una volta impeccabile al volante, ha guidato la prima parte di gara con autorevolezza, contenendo gli attacchi del gruppo fino al cambio pilota.

Dopo la sosta l’Audi ha perso terreno, per il tempo handicap da scontare a seguito del successo di Gara 1, lasciando via libera alla KTM del Team MZR guidato da Marius Aigner e alla vettura gemella del team RTR Projects. È stato Marioneck, però, a trovare il varco decisivo alla prima curva, effettuando il sorpasso che ha deciso l’esito della corsa con la prima vittoria stagionale.

Dietro Aigner ha difeso la seconda posizione, mentre la Ginetta ha confermato la propria competitività centrando un secondo podio consecutivo e completando così un debutto perfetto. Nel frattempo, Prette ha portato a termine un’altra prova impeccabile, controllando il ritmo e centrando la seconda vittoria in Am senza affanni davanti alla Mercedes di RTR Projects divisa da Lisa e Rokos. Terzo posto di classe per Oliver Freymuth con la Lamborghini AKF Motorsport.

Con la doppietta di LP Racing in Am, il ritorno alla vittoria di Audi e il riscatto di KTM, Barcellona ha offerto un finale di stagione ideale per la GT2 European Series, che si prepara a voltare pagina guardando già al campionato 2026. La prossima stagione sarà articolata su sei doppi appuntamenti e si aprirà a fine maggio sul circuito di Monza, presente a calendario anche Misano a metà luglio.

GT2 European Series – Barcellona: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2