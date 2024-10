GT2 European Series, Barcellona: Maserati si prende la scena, LP Racing conquista il titolo team e Am con Prette

BARCELLONA – Il Tridente è tornato a pungere. Al suo rientro nel mondo delle competizioni Gran Turismo, Maserati ha vinto il titolo di classe Am nel Fanatec GT2 European Series con Philippe Prette. Il Tricolore ha sventolato anche per quanto riguarda la classifiche a squadre, visto che il team LP Racing ha sbaragliato un’agguerrita concorrenza gestendo al meglio sia le MC20 che le Audi R8. Maserati ha inoltre allungato anche la sua striscia vincente grazie all’affermazione del team Dinamic. Mentre ad apporre il sigillo nel campionato continentale sono stati Reinhard Kofler e Martin Koch.

Gara 1 è stata condizionata da un forte scroscio di pioggia che ha reso l’asfalto del circuito di Montmelò viscido e insidioso. Allo spegnimento dei semafori, Gilles Vannelet non è riuscito ad approfittare della pole venendo scavalcato da Dominik Olbert. Il pilota della KTM X-Bow ha poi accusato noie meccaniche scivolando nelle retrovie. Scattato decimo con la Maserati del Dinamic, Roberto Pampanini si è fatto largo nel suo stint mettendo nel mirino la top 5. La gara è quindi stata brevemente neutralizzata per consentire di spostare la Mercedes di Benjamin Ricci ferma nelle vie di fuga.

Al restart Mauro Calamia, già campione del Trofeo Maserati nel 2014, è stato protagonista di una prestazione superba. Il portacolori del Dinamic ha dapprima rimontato dal quarto al primo posto e, preso il comando della gara, ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 12 secondi su Andy Cantu, subentrato a Vannelet sulla Mercedes, e la KTM della coppia Matej Homola e Lennart Marioneck. La rimonta, dal settimo al quarto posto, non è stata sufficiente a Leonardo Gorini e Carlo Tamburini poiché Kofler e Koch, è stato sufficiente prendere la bandiera a scacchi come settimi, per laurearsi campioni del GT2 European Series.

In Gara 2 il debuttante Andy Cantu è stato autore di uno scatto fulmineo. Partito dal quarto posto, l’alfiere della NM Racing è riuscito, alla prima staccata, a mettere il muso della sua Mercedes davanti alla KTM di Marioneck. Rilevato il volante da Cantu, Jorg Viebahn è stato bravo a tenere a bada la rimonta di Homola conquistando, così, il primo successo assoluto nella serie. Terzi al traguardo, i neo-campioni in carica Koch e Kofler hanno festeggiato il titolo con un podio chiudendo davanti ai rivali Gorini e Tamburini.

Dominik Olbert e Arthur Chwist sono stati i primi a tagliare il traguardo in classe Am. Ma, a seguito dei controlli post gara, la loro KTM X-Bow è risultata irregolare presentando valori di camber e di altezza da terra non conformi. Con la squalifica della vettura del team Razoon, a ereditare il successo è stato Prette. Complice il ritiro di Jean-Luc Beaubelique, colpevole di aver centrato il compagno di squadra Pascal Gibon nelle prime battute, il titolo di classe Am è andato proprio al francese della Maserati griffata LP Racing. Vista l’affermazione di Prette, la compagine italiana è riuscita anche a conquistare il titolo a squadre battendo, per un solo punto in classifica, l’Akkodis ASP.

Soddisfazione da parte di Luca Pirri, Team Manager del team LP Racing: «Siamo estremamente contenti del titolo ottenuto da Prette. La scorsa stagione siamo stati campioni in Pro-Am nel Fanatec GT2 e quest'anno abbiamo proseguito la striscia positiva di titoli, a riprova della continuità, affidabilità, serietà e competitività della squadra. Questo è un risultato che riconosce il lavoro di tutti. Solo per dare un numero: Prette quest'anno, su 12 gare nella categoria Am, ha siglato 8 pole position. Inoltre, durante la stagione, è stato più volte sfortunato venendo urtato incolpevolmente e non riuscendo a raccogliere appieno tutto il potenziale mostrato. Il ringraziamento va’ a Maserati Corse per il supporto e per le ottime MC20 GT2, un grazie speciale anche a tutti i piloti che ci hanno dato la fiducia in questa splendida stagione».

Fanatec GT2 European Series – Barcelona: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2