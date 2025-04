GT2 European Series: doppio centro per Lamborghini Mičánek al Paul Ricard, Maserati LP Racing vince in Am

LE CASTELLET – Veni vidi vici. Si potrebbe sintetizzare con questa frase il debutto del team Mičánek Motorsport nella GT2 European Series. Štefan Rosina e Bronek Formanek, al volante della Lamborghini Hurácan GT2, si sono imposti in entrambe le manche andate in scena sul circuito del Paul Ricard. Philippe Prette, campione in carica di classe Am, ha conquistato il successo di categoria nella gara del sabato con la sua Maserati MC20 GT2 gestita dal team LP Racing. Mentre domenica il successo di classe Am è andato al rientrate Oliver Freymuth, su Lamborghini Hurácan GT2.

Nella gara del sabato Formanek ha preso il via dalla prima fila accanto alla Maserati MC20 GT di Prette, autore della pole in classe Am. Il duello tra i due non si è fatto attendere, ma dopo una partenza regolare è arrivata presto la neutralizzazione a causa di un contatto che ha coinvolto l’altra Maserati MC20 GT2 del team LP Racing, guidata da Anik Patel, finta contro le barriere. Alla ripartenza, Formanek e Prette hanno ripreso a duellare, ma il ceco è riuscito a contenere l’attacco del rivale. Prette, allungando la staccata, è finito largo e ha così ceduto la posizione anche a Laura Kraihamer, al volante della KTM X-Bow GT2 del RTR Projects.

Il duello per la vittoria si è riacceso ai box, con la KTM che è riuscita a guadagnare terreno nel pit-stop permettendo a Matej Homola, subentrato a Kraihamer, di tornare in pista davanti a Rosina, entrato al posto di Formanek. Ma la leadership di Homola è durata poco: con una rapida manovra, tra le curve di Signes e Beausset, Rosina si è ripreso la testa della gara andando a prendere la bandiera a schiacci davanti a tutti. Alle sue spalle Simon Birch e Thomas Andersen, sulla KTM di Razoon, hanno avuto la meglio su Homola per la seconda posizione, mentre Nils Montserrat e Alberto de Martin hanno conquistato il terzo gradino del podio con la Mercedes-AMG del NM Racing Team.

In classe Am, Prette ha mantenuto la leadership nonostante un finale incalzante. La Mercedes AMG GT2 dell’equipaggio Bourret-Gibon si è avvicinata minacciosamente negli ultimi giri, ma il campione in carica ha saputo gestire il margine tagliando il traguardo con meno di un secondo di vantaggio. Terzo posto di classe per Freymuth, al volante della Lamborghini di AKF Motorsport.

Gara 2, disputata domenica, ha visto il bis da parte di Rosina e Formanek. La coppia del Mičánek Motorsport si è dimostrata di un altro livello anche su una pista bagnata e scivolosa che ha messo alla prova tutti i piloti. Rosina ha preso il via dalla pole e ha dominato il primo stint con esperienza e sangue freddo. Dopo il cambio pilota, Formanek ha semplicemente volato allungando, giro dopo giro, fino a tagliare il traguardo con quasi 40 secondi di vantaggio sul secondo classificato.

Ancora una volta a salire sul podio è stata la Mercedes del NM Racing Team, che ha confermato l’ottima forma della coppia Montserrat e De Martin. A completare il podio in Pro-Am è stata la Maserati del DINAMIC Motorsport, condotta dagli ottimi Roberto Pampanini e Mauro Calamia, che è riuscita a scavalcare la KTM X-Bow di Thomas Andersen e Simon Bich nelle fasi finali.

In classe Am, Freymuth ha completato il suo ritorno nel miglior modo possibile. Dopo l’ultima apparizione datata 2021 a Hockenheim, il tedesco ha ritrovato la vittoria con una prestazione solida e priva di sbavature. Freymuth, al volante della Lamborghini Hurácan GT2, ha preso la testa dopo il pit-stop e non l’ha più mollata. Alle sue spalle Bourret e Gibon, su Mercedes-AMG GT2, sono stati bravi a superare nel finale la KTM di Ondrej Rokos e Petr Lisa. Sfortunato epilogo per l’equipaggio ceco: un contatto con Prette ha mandato in testacoda Lisa e costretto i commissari a penalizzare il campione in carica, che ha chiuso comunque quarto di classe.

Il prossimo appuntamento stagionale della GT2 European Series andrà in scena, dal 16 al 18 maggio, sul circuito di Zandvoort. Per la prima volta nella sua storia, la serie farà tappa in Olanda sempre in concomitanza con il GT World Challenge.

GT2 European Series – Paul Ricard: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2